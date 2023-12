Trener Budućnosti bez komentara na upad Varvara u svlačionicu: To još nisam vidio, nemoguće

Potpuni haos u Budućnosti!

Izvor: MN PRESS

Trener Budućnosti Andrej Žakelj izgledao je potpuno rezignirano poslije poraza svog tima od Studentskog centra i nasilja u Morači, u kojoj su navijači "Varvari" napali košarkaše Budućnosti na terenu, a onda i upali u njihovu svlačionicu. On je rekao da svaki poraz ruši atmosferu i veoma oštro govorio o svojim košarkašima, bez komentara napada.

"Svaki poraz ruši atmosferu, pogotovo kad moraš da pobijediš. Ima tu pritisak i on mora da pritisne. Igramo, radimo u klubu gdje je uvijek pritisak i tako mora, traži se rezultat, traži se da damo nešto, tako i mora. Svaki poraz vas poremeti, pošto smo u situaciji da svaku utakmicu moramo da dobijemo. Uvijek može da se izgubi, ali na pošten način. Drugačije ne znam. Možda je na meni, možda ja nisam dovoljno spremio ovu utakmicu, ali to nema veze sa taktikom, datim košem ili ne, već sa drugim, ostalim stvarima".

Žakelj je došao u Budućnost upravo iz Studentskog centra prije mjesec i po, ali u njegovom glasu se već osjeća veliki umor i čuđenje zbog onoga što doživljava od svojih košarkaša. Skor Podgoričana u ABA ligi trenutno je 8-5, a u Evrokupu 5-7.

"Čestitam Derbiju i nema tu šta da se priča, sve smo vidjeli na terenu. Ovakav pristup... To još nisam vidio, nemoguće. Nemam tu puno šta reći i nema šta da se priča... Trening je jedno, a želja, volja i borba su drugo. Igrač ako je profesionalac, ne treba mu nikakav trening da se baci na glavu, da ide na skok, da udari, da napravi faul. To nema veze sa treningom. Ne možemo ništa da napravimo što se tiče taktike, sistema, to jeste kako jeste. Ostalo? To nema veze sa treningom i ako imaš nešto tamo dole, dolaziš i boriš se, izgubiš pošteno. Za ostalo sve, nema šta da pričamo".

"Svaki dan razmišljam, analiziram, kad sam došao vidio sam pomak, želju, ali situacije ne razumijem. Ne da ne razumijem svoje igrače da su ovakvi, već generalno ne razumijem da igrač ne želi, na bilo kom nivou. Iskreno - ne znam".

Budućnost je na dan utakmice protiv Studentskog centra dogovorila dolazak srpskog košarkaša Nikole Tanaskovića, bivšeg igrača Partizana, Mege i Igokee. Taj transfer sada je daleko od prvog plana u "Morači". "Njega je Budućnost i prije pratila, koliko znam. Bila je šansa da ga dovedemo u jednom malo dužem periodu, i za sljedeću sezonu i to je to".

Budućnost će sljedeći meč odigrati u sredu, 27. decembra, protiv Kluža.