Božić: "Samo Bog zna zašto nisam u Partizanu, Željko me zvao"!

Hrvatski košarkaš Luka Božić bio na korak od Partizana, ali do transfera nije došlo.

Košarkaši Partizana nisu blistali na meču 13. kola ABA lige i rutinski su poraženi na gostovanju u Zadru (84:68)! Izabranici Željka Obradovića, koji je dobio ovacije, odigrali su ispod prosječnu utakmicu i nikako nisu uspjeli da zaustave Luku Božića, najdominantnijeg igrača u prethodnoj i ovoj sezoni regionalnog takmičenja. Zanimljivo, hrvatski košarkaš mogao je ljetos da postane crno-bijeli.

Nakon impresivne sezone u kojoj je bio MVP ABA lige Luka Božić je figurirao kao jedno od potencijalnih pojačanja Partizana, a i sam je govorio o kontaktima koje je imao sa beogradskim timom. Kako je izjavio prije nešto više od mjesec dana, lično je Željko Obradović zvao je da ga pita da li bi pojačao Partizan, kojem je u nedjelju uveče spakovao 26 poena uz devet skokova i devet asistencija.

"Istina je da je bilo kontakta sa Partizanom", rekao je Božić za "Mozzart Sport" i dodao: "Razgovarao sam sa trenerom Željkom Obradovićem, zvao me je na telefon. Bili smo nekako i blizu dogovora, ne bih da iznosim detalje... Bio sam blizu, nije se dogodilo i to je to. Bog najbolje zna zašto se nije dogodilo".

Do dogovora nije došlo, pa je Partizan morao da se okrene drugim rješenjima. Po tabeli Evrolige reklo bi se da su Zoran Savić i Željko Obradović ipak odradili odličan prelazni rok i da su pogodili sa pojačanjima koja su dovodili tokom leta, dok je i Luki Božiću dobro tamo gdje igra najbolju košarku u životu.

Najbolji košarkaš Zadra i MVP prošlogidšnjeg izdanja ABA lige impresivan je i u novom prvenstvu. Na prvih 13 utakmica u sezoni prosječno bilježi 24,9 poena, 8,9 skokova i 6,2 asistencije. Takođe, ima 1,2 ukradene i 3,9 izgubljenih lopti po utakmici, dok su mu procenti šuta fantastični - Božić šutira 79,5 odsto sa linije penala, odnosno 63 odsto za dva i 40,2 odsto za tri poena. Takvim brojkama oduševili bi se i neki od najboljih evroligaških igrača.