Jokić objasnio zašto sada nosi kineske patike!

Nikola Jokić je odlučio da promijeni tehničkog sponzora i imao je svoje razloge za to.

Izvor: Profimedia/USA TODAY Sports / ddp USA

Srpski košarkaš Nikola Jokić odlučio je da prekine saradnju sa svojim tehničkim sponzorom "Najkijem", sa kojim je praktično sarađivao od kada je došao u NBA ligu, a odmah je objavljeno i čije patike će nositi u budućnosti. U pitanju je kineski brend "361" koji nije naročito poznat van Azije, a sada planira veliki prodor u NBA ligu pošto je angažovao najboljeg košarkaša na svijetu. Ujedno i jedno od najprepoznatljivijih lica lige.

Mnogi su spekulisali da je to zbog odluke "Najkija" da ni poslije toliko godina saradnje ne napravi personalizovane patike Nikole Jokića, kao što to imaju najveći superstarovi NBA lige, međutim i da je to istina - nećemo čuti od Somborca. Želio je da "spusti loptu" i pojasni o čemu se radi.

"Na moju odluku je mnogo uticao moj saigrač Aron Gordon (ima ugovor sa "361", prim. aut.), ali i oni sami. Bili su zaista direktni i iskreni sa mnom. Razgovarao sam sa Eronom u vezi sa svime, on mi je rekao da su dobri, brzi i da slušaju igrača. Zaista sam zadovoljan dosadašnjim odnosom...", kazao je Nikola Jokić koji nije otkrivao detalje ugovora, ali se spekuliše da su u pitanju finansijski uslovi koji su drastično bolji od "Najkija".

Ipak, čini se da je Jokić to sve prepustio agentima i da se nije bavio onome šta piše na papiru: "Čak i ne znam na koliko smo godina potpisali ugovor, ali oni zaista pokušavaju da naprave što udobnije patike. Pitaju me poslije svakog treninga i poslije svake utakmice kako se osjećam", naglašava Somborac.

Iako je promijenio patike, nema nikakvog odstupanja u Jokićevoj igri i već večeras od 20.30 ćemo ga gledati u specijalnoj utakmici na Božić protiv Golden Stejta.