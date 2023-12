Aleksandar Džikić odbio da se vrati u Izrael!

Aleksandar Džikić odbio je da se vrati u Izrael sa ekipom.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Džikić (52) odbio je da se vrati sa ekipom u Izrael zbog ratnog stanja. Trener Hapoel Jerusalima neće voditi tim u domaćem šampionatu. Umjesto njega na klupi će sjedeti Šaj Oleračuk i Teo Janakopulos prenose tamošnji mediji. Nije još uvijek poznato da li će se to odnositi samo na naredni period ili se spremaju promjene...

Ne navodi se tačan razlog ovakve odluke iskusnog srpskog stručnjaka, ali se spekuliše da je to zbog bezbjednosti. Pred meč sa Hapoel Galilom ispaljen je projektil u pravcu oblasti u kojoj on živi i navodno je to doprinijelo odluci da ostane u Beogradu.

Hapoel je pobijedio Benfiku u FIBA Ligi šampiona (97:68) u "Pioniru" i poslije toga donijeta je odluka o povratku u Izrael, ali su Džikić i senegalski krilni košarkaš Moris Ndur odbili da se vrate. Spomenuto takmičenje nastavlja se tek u februaru, a prije toga ekipa bi trebalo da odigra sedam utakmica. Hoće li Džikić tamo otići u narednom periodu ili ne, ostaje da se vidi.