Bolnica u Armaniju - Mirotić povrijeđen, Nejpir ne može na teren, a sad je i Šilds ispao iz tima!

Šavon Šilds se povrijedio i neće moći da pomogne Armaniju u narednom periodu.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Armani je u ogromnim problemima, povrede se nižu. Šavon Šilds je najnoviji na toj listi i biće van terena najmanje dvije sedmice, a možda i duže. Etore Mesina imaće ogromne probleme prilikom izbora igrača za meč sa Baskonijom u Italiji (četvrtak 20.30 časova).

"Šilds je doživio povredu mišića na treningu i biće ponovo pregledan za dvije sedmice", navodi se u saopštenju Armanija. Italijanski mediji tvrde da će pauzirati duže, spekuliše se da bi i mjesec dana mogao da bude van terena, što bi mogao da bude ogroman problem za tim u borbi za plej-of elitnog takmičenja.

Trenutno su na 14. mjestu sa skorom 6-10 koliko ima i Crvena zvezda. Za duel sa španskim timom sigurno neće igrati Nikola Mirotić, koji se još oporavlja od povrede, Maodo Lo, Đampaolo Riči, dok je Bili Beron pod upitinikom i postoji šansa da se nađe na parketu. Kevin Pengos nije igrao još od petog kola i mala je vjerovatnoća da će zaigrati, posebno pošto navodno pregovara sa Valensijom.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che nel corso dell’allenamento di mercoledì scorso, Shavon Shields ha riportato un infortunio muscolare agli adduttori della coscia destra che verrà rivalutato in due settimane.pic.twitter.com/Qp3s69xbSr — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936)December 28, 2023

Kada je u pitanju Šabaz Nejpir, on je iz Zvezde otišao u Milano, ali ne može da igra protiv Baskonije. Kod njega nije u pitanju povreda, već pravilnik Evrolige po kom ne može da igra do 18. kola, dakle do gostovanja Olimpijakosu u Atini (2.1 u 20.15 časova).