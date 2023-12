Nejpir zvanično potpisao - Amerikanac se vratio u Milano!

Šabaz Nejpir i zvanično je novi košarkaš Armanija.

Šabaz Nejpir i zvanično je novi košarkaš Armanija! Saga oko prelaska američkog košarkaša u Milano i odlaska iz Crvene zvezde konačno završena što je potvrđeno na zvaničnim profilima kluba. Uz to stoji poruka "Vratio sam se". Ponovo je došao u klub u kom je igrao prošle sezone.

On je u utorak uveče napravio skandal, pošto je odbio da igra protiv Reala jer je ušao u pregovore sa Armanijem. Izašao je na trening, zagrijavao se i onda se presvukao i u civilu je gledao meč. Trener Zvezde Janis Sferopulos otkrio je da je to razlog neigranja, a Šabaz se posle toga javio na Instagramu i napisao mu "da kaže istinu pred kamerama". Ispostavilo se da je ipak to i bila istina, pošto je samo dva dana kasnije i zvanično potpisao.

Haos se nastavio i u srijedu pošto se znalo da Šabaz ide u Milano i da se samo čekaju završni detalji. Međutim, trener Etore Mesina je sve to demantovao i "pecnuo" Sferopulosa rečenicom da je "on bolje informisan od njega". Teško je vjerovati da italijanski stručnjak nije znao šta slijedi i šta će se dogoditi, zbog toga se i Zvezda oglasila tokom dana i potvrdila raskid ugovora sa tom klauzulom za Armani.

Nejpirov boravak u Beogradu pamtiće se po više loših nego dobrih stvari. Kako zbog loše forme i slabih partija na parketu, tako i zbog povreda, skandaloznih poteza, laži... Čak ni saigrači nisu znali šta se dešava prije meča sa Realom. "Nisam znao šta se dešava, samo sam saznao da neće biti u 12, nisam mnogo razmišljao o tome", prokomentarisao je Nemanja Nedović.

Pogledajte objavu italijanskog tima:

