Kako je Jokić zamalo završio karijeru Lebronu! "Pukao" je u trenutku, sve je priznao: To što sam osjetio...

Na dan kada Lebron slavi 39. rođendan, neizbježno je podsjetiti se i trenutka u kojem je umalo okončao karijeru.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Na dan kada Lebron Džejms slavi 39. rođendan, ljubitelji košarke širom svijeta teško povjeruju da je prošlo više od dvije decenije od kada je postao NBA košarkaš. Dok zbog bolesti koja nije kovid leži kod kuće i dok ga muči i povreda koljena zbog koje bi mogao da propusti duel protiv Minesote u subotu uveče, oni koji su pratili NBA početkom 21. vijeka pamte kako je on stigao u ligu pravo iz srednje škole Sent Vinsent - Sent Meri u Akronu. U ljeto 2003, odabran je kao prvi na NBA draftu, ispred Darka Miličića koji je bio drugi, a ono što je uradio u godinama poslije toga zauvijek će ostati upamćeno.

Dok ove sezone Lebron postiže 25,1 poen po meču, uz 7,6 skokova po utakmici i 7,6 asistencija, Lebron ulazi u svoju 40. godinu dok mu najstariji sin Broni (19) igra na koledžu Južna Kalifornija. Džejms senior ušao je u NBA ligu u tom uzrastu i sve što je bilo predviđano on je i ostvario. Bio je NBA šampion sa Majami Hitom dva puta (2012. i 2013), potom je ostvario dječački san i donio je titulu u rodni Klivlend (2016), a onda je otišao u Los Anđeles i tamo postao NBA prvak i sa Lejkersima 2020. godine.

Na dan njegovog rođendana, američki novinar Džef Zilgit napisao je sjajan tekst, u kojem je napravio osvrt prije svega na to koliko smo svi navikli da je Lebron decenijama tu i da je uvijek među najboljima. "Lebrone, srećan rođendan! Ovo je tvoja 39. subota i gdje je proletjelo ovo vrijeme? Pogledao sam članak koji sam pisao za intervju sa tobom 2008. godine", objavio je Amerikanac na portalu "Usa today".

"LEBRONE, VIŠE NISI MLAD"

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

"Te 2008. rekao si mi da gubiš iz vida koliko si mlad. 'Kada rukiji dođu u naš tim i imaju 20 godina, zovem ih 'klinci', a imam samo 23 godine'. Sada tvoj najstariji sin Broni ima 19 godina i toliko je blizu tih tvojih 23 godina koliko si i ti blizu 43. godini. Neću da te zovem starim, ali više nisi mlad. Neki od današnjih mladića u NBA ligi bili su tek rođeni kada si ti stigao u ligu. I još igraš na top NBA nivou za Los Anđeles Lejkerse. To je nevjerovatno i nezapamćeno".

"Godinama si govorio da niko nikada nije pobijedio vrijeme. Počinjem da mislim o tome, dok je u posljednje vrijeme tvoja emocija drugačija. 'Samo guraj do krajnjih granica. Hoću da vidim koliko mogu da izdržim u ovome. U ovome sam ja protiv vremena. Samo pokušavam da promijenim narativ', rekao si krajem novembra. Poslije toga si u decembru rekao: 'Pobijediću vrijeme'. I hajde da kažimo da si ga pobijedio i da je to ono što si uradio, zbog nivoa na kojem igraš, zbog količine godina koliko to već radiš i zbog tvoje pobjede protiv vremena".

Tokom nedavne utakmice, TNT je objavio statistiku koliko su poena Vins Karter, Dirk Novicki, Robert Periš i Kevin Garnet postizali u svojoj 21. sezoni u NBA. Karter je postizao najviše - 7,4. Ove sezone, Lebronove 21. u ligi, postiže 25,1 poen po meču, uz po sedam skokova i asistencija i 1,4 ukradene lopte po utakmici. Niejdan igrač nije postizao bar 25 poena po meču sa 36 godina, izuzev Lebrona.

"DONČIĆ BI MOGAO DA TE STIGNE, AKO..."

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

"Nastavljaš da odmičeš Karimu Abdul-Džabaru na listi najboljih strijelaca u istoriji NBA lige i dostići ćeš u krajnjoj fazi ove sezone 40.000 poena. Nijedan aktivni košarkaš nije na 30.000 poena, dok je Kevin Durent sa 35 godina jedini aktivni u Top 10 društvu i nedostaje mu još 2.300 poena do 30.000. Znamo da većina rekorda ne traje zauvijek i da će neko srušiti tvoj poenterski rekord. Bek Dalasa Luka Dončić mogao bi da te stigne, ako bi igrao po 70 utakmica u sezoni i postizao 28 poena po meču, ne bi stigao 40.000 poena do svoje 20. sezone, a to bi bila 2037/38. A ako već pogledamo ka sljedećoj sezoni, nijedan igrač od 40 godina ili stariji nije prosječno postizao bar 20 poena, a ako se ne dogoditi drastičan pad u tvojoj igri, ti ćeš to uraditi. Mada se ne čini da će se taj pad i desiti. A sljedeće sezone ćeš 'napasti' i rekord Majkla Džordana, kao jedinog igrača koji je ubacio 40 poena sa 40 ili više godina".

Pisao je američki novinar i o jednom od najtežih trenutaka u karijeri Lebrona Džejmsa, kraj prošle sezone i eliminaciju iz NBA plej-ofa u finalu Zapadne konferencije, nakon što su Nikola Jokić i Denver Nagetsi počistili njegove Lejkerse bez poraza, 4:0.

"Lebrone, imao si manju egzistencijalnu krizu kada ste ti i Lejkersi izgubili od Denvera u finalu Zapadne konferencije i pitao si se da li je vreme da se penzionišeš. 'Bio sam iscrpljen, umoran, mentalno, bio sam na mnogo različith mjesta', govorio si na početku ove sezone. 'To je izvuklo taj komentar iz mene. Tako sam se osjetio u trenutku, ali srećan sam što sam se vratio za još jednu sezonu, da pomognem ekipi da, nadam se, stigne do NBA finala. To je cilj' dodatno si objasnio", prisjetio se novinar.

Poslije tog "sloma" pred kamerama, Lebron je ovu sezonu počeo oprezniji, pa je ušao u sezonu sa izjavom: "Mislim da imam još dosta toga u rezervoaru". Američki kolumnista podsjetio je i na raniju Džejmsovu najavu da će ostati u ligi dok dočeka svog sina Bronija.

"Rekao si da bi volio da budeš u ligi kada tvoj najstariji sin Broni stigne do NBA, ali imao je zdravstveni problem i iznenadni prestanak rada srca, pa mu je dijagnostikovan problem tokom ljeta. Takvi događaji koji mijenjaju život mogu da promijene i perspektive".

"Vrijeme je fascinantan koncept. Gdje je proteklo? Koliko će ga još biti? Vrijeme prođe u treptaju oka. Milijarde godina koje su prošle i milijarde godina koje će proći su nedokučive. Ali Lebrone, djeluje da dobro shvataš kako da izvučeš najviše iz vremena koje ti je na raspolaganju", zaključio je novinar Džef Zilgit.