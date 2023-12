Bio sam gotov, a onda se javila Crvena zvezda! Kevin Panter otvorio dušu: Htjeli su da me vrate u Beograd

Kevin Panter otkrio je kako je oživio karijeru dolaskom u Srbiju iz Olimpijakosa.

Kapiten i lider Partizana Kevin Panter gostovao je u podkastu "RIP & GO" i tom prilikom priznao da mu je odluka da iz Olimpijakosa pređe u Crvenu zvezdu bila jedna od najvažnijih u karijeri. Taj transfer dogodio se u zimu tokom sezone 2019/20, kada je Panter na poziv tadašnjeg trenera crveno-bijelih Dragana Šakote došao na Mali Kalemegdan i "oživio" karijeru.

"Nisam htio da odem iz Atine, prolazio sam tamo kroz dosta toga, ali najbolja odluka je bila je da odem iz Olimpijakosa u Beograd. Vratio sam samopouzdanje i prije kovida odigrao sam 12 ugtakmica sa tom ekipom, igrao sam sjajno. To je jedna od najvećih odluka u mojoj karijeri".

Zaigrao je tada Panter u Zvezdi u sjajnoj bekovskoj liniji, sa Lorenzom Braunom i Bilijem Beronom i djelovalo je da je korona "presjekla" taj tim u velikom usponu forme poslije mnogo turbulencija tokom sezone. Ispostavilo se da je na oproštaju od Zvezde Panter zajedno sa Beronom razbio Makabi, jer su obojica postigli po 22 poena.

"Mogao sam da ostanem u Olimpijakosu i da nestanem. Gotov sam onda brate. Moj agent me je zvao i rekao mi da ću izgubiti neki novac, ali da ću igrati. Rekao mi je 'Moramo da idemo', odgovorio sam mu 'U redu, kako kažeš'. Rekao mi je 'Slušaj, znam da ne želiš i da možeš da uradiš šta hoćeš, ali mislim da bi trebalo da razmotrimo ovo'. Saslušao sam ga, otišao kod svog trenera, pustio me je igram 12 utakmica i zaradio sam transfer u Milano za 12 utakmica. Tako ja na to gledam", rekao je Panter, ne navodeći nijednom ime Crvene zvezde tokom intervjua.

Koliko mu je kovid uticao na njegovu cijenu na tržištu poslije te sezone?

"Nije na mene uticao loše, već na novac koji su timovi ulagali - postali su obazriviji, Milano je jedan od timova na koje se to nije ticalo. To je Armanijev tim, imaju proizvodnju odjeće... Prihvatio sam poziv Mesine, mislio sam da je to dobra prilika da igram sa njim, sa Malkolmom Dilejnijem, Serhijom Rodrigezom, Điđijem Datome... To su ljudi sa ozbiljnim pedigreom i shvatio sam da ako odem tamo, biću i ja bolji".

Otkrio je Panter da je Zvezda htjela da ga vrati za sljedeću sezonu, u koju je krenula sa Sašom Obradovićem na klupi.

"Pričali smo sa Fenerbahčeom u Turskoj, pričali smo sa drugim evroligašima, tim iz Beograda je htio da me vrati, ali sam odabrao Milano".

Poslije sjajne epizode u Armaniju i nastupu na Fajnal-foru Evrolige, Panter se vratio u Beograd i zaigrao za Partizan zajedno sa saigračem iz Milana, Zekom Ledejom. U dresu crno-bijelih on igra već treću sezonu, kapiten je i jedan od najznačajnijih stranaca koji su nosili Partizanovu opremu.