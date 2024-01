Nezapamćeno! Red na Marakani zbog derbija Zvezda - Partizan: Navijači u koloni čekali karte, Štark arena biće krcata

Ogromno interesovanje među navijačima Zvezde pred evroligaški okršaj sa "vječitim" rivalom.

Izvor: kkcrvenazvezda.rs/mn press

Navijači Crvene zvezde u ogromnom redu čekali su da kupe ulaznicu za predstojeći "vječiti" derbi u Evroligi, zakazan za četvrtak u 20 časova. Godinama unazad ne pamti se ovakvo interesovanje navijača Zvezde za utakmicu i za ulaznice koje su prodavane u kontingentu pojedinačnih karata. Podsjećamo, navijača Partizana neće biti.

U utoark, na dan početka prodaje karata, navijačka grupa Delije Sever uputila je apel zvezdašima da dođu u Arenu u crvenim i bijelim majicama, zavisno od toga na kom "prstenu" dvorane će pratiti najveću utakmicu srpske i regionalne košarke. "Na utakmicama u Evroligi pokazali smo šta je vjerna Zvezdaška publika. Za vječiti derbi želimo da to podignemo na još viši nivo, a za to je potrebno da se unaprijed dogovorimo i zajedno potrudimo. Prošle sezone na Marakani smo napravili koreografiju sa crvenim i bijelim majicama. Želimo da isto to sada uradimo i u Areni", poruka je navijačke grupe crveno-bijelih.

Duel Crvene zvezde i Partizana nosi dodatni značaj i zbog stanja na tabeli, jer crveno-bijeli sa skorom 6-11 nemaju više prostora za poraze ako žele da se aktivno uključe u borbu za Top 8 ili za plej-in (od 7. do 10. mjesta). Sa druge strane, Partizan je u komfornijoj poziciji u Evroligi, sa učinkom 9-8, i sa dvije pobjede protiv Zvezde u prvoj fazi ove sezone.

Pogledajte kako je bilo u Ulici Ljutice Bogdana ovog utorka: