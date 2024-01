Navijači Zvezde spremili iznenađenje za derbi!

Navijači Crvene zvezde spremaju iznenađenje za derbi sa Partizanom u Evroligi.

Crvena zvezda dočekaće Partizan u četvrtak u beogradskoj Areni (20 časova). Biće to treći ovosezonski derbi dva najveća srpska kluba, a drugi u Evroligi. Prethodna dva dobio je tim Željka Obradovića, a za okršaj u 2024. godini navijači crveno-bijelih spremili su iznenađenje.

Na zvaničnim stranicama kluba na društvenim mrežama prenijeto je saopštenje navijačke grupe "Delije sever" u vezi tog meča. "Na mečevima u Evroligi pokazali smo šta je vjerna zvezdaška publika i želimo to da podignemo na još viši nivo za derbi. Za to je potrebno da se unaprijed dogovorimo i zajedno potrudimo. Prošle sezoni na 'Marakani' smo napavili koreografiju sa crvenim i belim majicama, želimo da uradimo to i u Areni", navodi se na početku saopštenja.

Zatim se obrazlaže šta je ideja.

"Nivo 400 u crvenim majicama ili duksericama, nivo 200 u bijelim majicama ili duksericama. Vjerujemo da svaki navijač Zvezde ima crvenu majicu i da će cijeli nivo 400 biti u crvenom. Za nivo 200 neka se potrudi da do utakmice nađe bijelu majicu, duks, šuškavac, ako nema baš bijelu, može i sivu. Ovo je izazov za svakog navijača i nadamo se da će svako da ispoštuje dogovor i da napravimo koreografiju koja će trajati cijelu utakmicu i da tako pomognemo našim igračima da pobjede u derbiju", zaključuje se u saopštenju Zvezdine grupe.

Делије север:

На утакмицама у Евролиги показали смо шта је верна Звездашка публика. За вечити дерби желимо да то подигнемо на још виши ниво, а за то је потребно да се унапред договоримо и заједно потрудимо. Прошле сезоне на Маракани смо направили кореографију са црвеним и белим…pic.twitter.com/FL4oakuaqu — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)January 2, 2024

