Da svaki derbi hala bude podijeljena na crveno i crno! Novi predsjednik Zvezde pozvao Partizan da naprave strategiju!

Obraćanje novog predsjednika Upravnog odbora KK Crvena zvezda Željka Drčelića.

Izvor: Dragana Stjepanovic/© MN press, all rights reserved

Novi predsjednik Upravnog odbora Crvene zvezde Željko Drčelić govorio je o planovima za budućnost i dodao da navijači mogu mnogo da očekuju od "novog sastava" rukovodstva:

"Novi upravni odbor je skup izvrsnih ljudi, koji su se svojim radnim i profesionalnim odnosima odavno dokazali. Rad upravnog odbora sa mnom i gospodinom Živoradom Vasićem na čelu biće jasno definisan. Svi članovi će imati svoja zaduženja i klub će imati pomoć u svim segmentima od ljudi iz odbora koji se sastaje dva puta mjesečno, ali svakodnevno učestvuju u životu i radu kluba. Mnogo je važno da postoji zdrav sistem, koji je garant uspjeha - detaljno i precizno utvrditi trenutno stanje, na čemu već radimo, analizirati svaku problematiku s kojom se klub susreće i sistematski rešiti svaki od problema", kazao je Drčelić za portal "Republika".

"Klub se u prethodnom periodu borio s velikim problemima i s predsjednikom Nebojšom Čovićem na čelu uspio je da se izbori s njima. Jasno smo postavili ciljeve i idemo ka njihovom ostvarenju. Ljudi koji me poznaju znaju koliko sam uporan, a i svi ostali iz upravnog odbora imaju iste osobine - svi su borci i timski igrači. Novi upravni odbor postoji tek šest nedjelja tu i potrebno je vrijeme da se stvari unaprijede. Zvezda je porodica, a pravu porodicu ne može niko da sruši", dodao je Drčelić.

On je istakao da je "situacija u klubu stabilna" i da su sve obaveze prema trenerima i igračima izmirene, kao i veći dio obaveza prema državi, dodavši da je dosadašnje rukovodstvo radilo odličan posao. Što se tiče same budućnosti, planira se razvoj baš na svim poljima.

"Van osnovnog cilja kom svi težimo, a to su trofej i rezultati, postoji još nekoliko. Finansijska stabilnost, dugoročni razvoj Crvene zvezde, razvoj mlađih kategorija, infrastrukturni razvoj, trenažni centar, jačanje pozicije našeg kluba na regionalnom i evropskom nivou, društvena odgovornost, akcije, pozitivan uticaj kluba na zajednicu, humanitarni rad i, možda najbitniji dio, idealan odnos - predsjednik-upravni odbor-stručni štab-igrači-navijači. Kvalitetan igrački kadar koji mislim da već posjedujemo, eventualno uz nekoliko pojačanja, mislim da će sve biti savršeno. Prema mom mišljenju, kvalitetan stručni štab već je ostvaren. Janis Sferopulos je sjajan trener, takođe, i svi njegovi saradnici su vrhunski stručnjaci. Postoji još jedna stvar koju moramo pozitivno da razvijemo - bliska saradnja sa svim klubovima iz Sportskog društva Crvena zvezda jer mi smo jedna velika porodica, nacionalni ponos i to je tako otkad postojimo. Naravno, to nosi određen teret s kojim znamo da se nosimo i kada su rezultati dobri i kada su loši jer to je sport - donosi sreću i tugu. Zvezda bi trebalo sportski da spaja i zbližava ljude!", naglasio je Drčelić.

Osvrnuo se i na navijače i na aktuelnu situaciju pred "vječiti" derbi u Evroligi 4. januara, kada će na tribinama biti samo navijači Crvene zvezde:

"Naši navijači su jedinstveni, posebni, složni i najbolji navijači na planeti. Delije su nosioci pozitivne atmosfere, koji nas bodri i kada je teško, temelj i stub Crvene zvezde i jedino su oni nezamjenljivi. Zahvalnost navijačima na dosadašnjem povjerenju i brojnosti i onda kada su bili lošiji rezultati. Partizan je naš najveći rival u svim sportovima otkad postojimo. Imam dosta prijatelja među navijačima vječitog rivala i uvijek je između nas vladalo sportsko poštovanje. Na terenu smo neprijatelji, van toga imamo dobar odnos. Moja želja je da se nadmudrujemo i borimo na terenu. Neka uzor svima budu igrači oba tima. Ja bih lično bio srećan da svaki derbi hala bude podijeljena na crvenu i crnu boju, što je nekada bio slučaj, a mi svi treba da se zapitamo zašto nije i sada. Mislim da Crvena zvezda i Partizan treba da zauzmu zajedničku strategiju po pitanju ABA lige, Evrolige i smjera srpske i evropske košarke. Želim im srećne novogodišnje i božićne praznike", zaključio je on.