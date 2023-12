Igokea m:tel oslabljena putuje u Beograd - protiv Zvezde za kraj kalendarske godine: Izlišno je govoriti o kvalitetu

Posljednji meč u 2023. godini Aleksandrovčani igraju u subotu od 20 časova.

Izvor: ABA liga j.t.d/Dragana Stjepanović

Igokea m:tel 2023. godinu zatvara najtežim mogućim gostovanjem. Tim Vladimira Jovanovića putuje na megdan prvoplasiranoj Crvenoj zvezdi, a ovaj meč na programu je u subotu od 20 časova.

Beogradski "crveno-bijeli" doživjeli su samo jedan poraz na dosadašnjih 13 utakmica, dok su Aleksandrovčani na skoru 9-4 i trenutno dijele treću poziciju sa Partizanom.

Svjesni su u Igokei m:tel da idu na noge apsolutnom favoritu, ekipi koja briljira na Jadranu, ali i Evroligi.

"Za kraj ove kalendarske godine gostujemo ekipi Crvene zvezde, evrpoligaškoj ekipi i sigurno najboljem timu i ABA ligi. Izlišno je govoriti koliko su oni dobri individualno i timski, jedan pravi evroligaš i najteža moguća utakmica u ovom trenutku za nas. Mi imamo određenih kadrovskih problema, faliće nam dosta igrača iz nekog prethodnog perioda, ali na nama je da jednostavno promijenimo stil igre i da neki mladi igrači dobiju veći prostor i veću šansu što i jeste ideja i put kojim ćemo da idemo dalje. Trudićemo se da odigramo najbolje što možemo, prezentujemo se u najboljem svjetlu. Za kraj kalendarske godine odigraćemo najbolje što možemo i pored svih kadrovskih problema", poručio je Jovanović.

Iskoristio bih ovu priliku da poželim srećnu Novu godinu svim ljubiteljima košarke, posebno navijačima Igokea m:tel i želim im puno zdravlja i sreće u novoj godini. VLADIMIR JOVANOVIĆ

I Dragan Milosavljević hvala rivala, ali naglašava da će "igosi" učiniti sve da u Beogradu odigraju što bolje.

"Sutra nas očekuje težak meč protiv ekipe koja je prva na tabeli, to je evroligaška ekipa koja igra sjajno, ima puno dobrih igrača i neće sigurno biti lako. Idemo da pokažemo karakter, da se borimo od početka do kraja meča. Imamo problema sa nekim povredama, podmladili smo ekipu, sigurno je da neće biti lako da od starta nađemo ritam, ali svjesni smo da smo ove godine pravili neka iznenađenja i igrali dobro, dobijali neke unaprijed izgubljene utakmice tako da nam je to i sada cilj, prije svega da odigramo dobro, da budemo prisutni 40 minuta i pokažemo karakter da igramo sa puno energije", poručio je košarkaš Igokee.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)