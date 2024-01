Od Donjecka i Amerike, do Moskve i Beograda sa Džoelom Bolombojem! Intervju: Dominacija? To sam oduvijek bio ja!

Došao je tiho i osvojio srca navijača Crvene zvezde. Nigdje nije imao takvu ulogu kao u Beogradu, ali kaže da mu to prija. O Crvenoj zvezdi pred meč sa Partizanom, o odrastanju u Rusiji, Ukrajini i Americi - Džoel Bolomboj za MONDO!

Kada je izašao raspored takmičenja za sezonu 2023/24 teško da je neko mogao da pomisli da će pored svih zvučnih pojačanja Crvene zvezde pred "vječiti derbi" 4. januara Partizan najviše strepiti od Džoela Bolomboja. Ali sada je to sigurno tako, poslije početka sezone u kojem je centar tima sa Malog Kalemegdana dva puta obarao rekord po broju poena u Evroligi.

Prvo je Makabiju u 16. kolu ubacio 20 poena, a onda je protiv Fenerbahčea bio najbolji u svom timu uz Rokasa Gedraitisa i bio je ključ prvog poraza Fenerbahčea na svom terenu u Evropi ove godine. Uz 24 poena dodao je 6 skokova, imap šut za dva 8/9, a sa penala je ubacio 8/10 i sada je jasno da igra svoju najbolju sezonu u karijeri.

"Svima sam to rekao, mislim da lično ove godine imam bitniju ulogu u timu. Ipak što se mene kao igrača tiče ja donosim konstantnost, energiju i odbranu. To je prirodno i to se očekuje od mene. Ofanzivno sam uspeo više da pokažem šta sve mogu nego ranije. Ali ja sam takav igrač, jako intenzivan", počinje Bolomboj priču za MONDO.

DOMINACIJA? TAKAV SAM ODUVIJEK!

Ipak, iako ga mi iz Evrolige poznajemo kao igrača zadatka u šampionskim timovima CSKA i Olimpijakosa od samih početaka igračke karijere Bolomboj je umio da dominira i u napadu.

"Kada se osvrnem na svoju karijeru mislim da sam imao to u sebi oduvijek. Samo sam sada malo dotjerao igru i postao sam konstantniji u napadu. Još u srednjoj školi sam imao prosjeke od po 18 poena i 15 skokova. A to su samo prosjeci, bilo je mečeva na kojima sam imao više od 20 poena i više od 20 skokova. To sam mogao da radim i na profesionalnom nivou", uvjeren je Bolomboj.

Ove sezone on ima prosjek od 10.8 poena, 5,2 skokova i 1 asistencije po meču što mu je ubjedljivo najefikasnija sezona u Evropi, ali znao je i u Americi da zablista i dominira. Draftovala ga je Juta, igrao je u Milvokiju, ali je u razvojnoj ligi mogao da izdominira.

"Iako sam draftovan u NBA ekipu da bih napredovao morao sam da provodim vrijeme u razvojnoj ligi, a i tamo sam imao mečeve na kojima sam postizao preko 20 poena. U prvoj sezoni u razvojnoj ligi sam u proseku davao 18 poena i bio sam najbolji skakač lige sa 13 uhvaćenih lopti po meču", objašnjava nam centar crveno-bijelih i dodaje: "Ovo sam ja, bilo da igram 25 ili 15 minuta. Takav sam bio i u Evroligi kada sam igrao u CSKA i Olimpijakosu."

U prvoj NBA sezoni igrao je za Jutu zajedno sa Danteom Egzumom. a zatim je mogao da vidi kako radi i napreduje budući dvostruki MVP NBA lige! Od Janisa Adetokumba je, kaže, mnogo mogao da nauči. "Da, on je defintiivno jedan od momaka na koje ćete pomisliti kada govorite o vrijednom radu, zaista je na vrhu te liste. Kada sam bio u Milvoki Baksima vidio sam koliko je vremena uložio na terenu i u teretani, ali i koliko je radio na svom umu i na stvarima van terena."

U Crvenoj zvezdi Bolomboja vrlo često vidimo kako iz ćoška šutira trojku, što je uloga u kojoj se ranije u karijeri nije nalazio. Ipak, očigledno je da mu šut za tri nije novost u igri. "Mislim da sam uvijek imao dobar osjećaj i dobar šut, da li je u pitanju bio skok šut ili 'flouteri'. Ali ja sam se trudio i bilo mi je bitno da izvedem što više šuteva na treninzima, čak i ako ne šutiram na utakmicama. Kada sam igrao u Olimpijakosu za cijelu sezonu sam šutnuo sedam trojki, ali vjerovali ili ne svakog dana poslije treninga i na treningu sam šutirao za tri. Uvijek sam vjerovao da sam pristojan trojkaš, pogotovo ako sam slobodan", priča za MONDO novi ljubimac navijača Crvene zvezde.

Ali zašto je jedan toliko atletski dominantan, visok i defanzivno dobar centar želio da radi i na svom šutu za tri? "Zbog načina na koji je košarka evoluirala defintivino bi trebalo da znate da šutirate trojke. Ako želite da dodate nešto svojoj igri, nešto što bi vas istaklo i što bi dodalo neku dodatnu oštrinu vašoj igri, mogućnost da se ubacuju trojke je sigurno jedna od tih stvari. Ali ključno je da igrač ima samopouzdanje da uzima te šuteve", objašnjava on.

BIO SAM SVUDA, ALI SRBI...

Rođen je u Donjecku, a znamo ga kao Amerikanca koji je nastupao za selekciju Rusije na reprezentativnom nivou, zaista Džoel Bolomboj ima nevjerovatnu životnu priču. "Ja mislim da sam sigurno najinternacionalniji igrač koga možete da nađete! Čak ni Amerikanci ne znaju da sam 'stranac', a ja sam tek 2012. godine postao državljanin Amerike. Zvanično sam rođen u Ukrajini, odrastao sam između Ukrajine, Rusije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Igrao sam u Grčkoj pa sam našao put nazad do Moskve i Rusije, ali sve mi je to super! Mislim da je to jedinstvena priča koju nema mnogo ljudi", rekapitulira svoju nevjerovatnu životnu priču Bolomboj.

Kao neko ko ne samo da je prošao cijeli svijet, nego ima korijene i identitet rasut na svim stranama svijeta, šta je to njemu bilo najkarakterističnije kada je stigao u Beograd? "Stvar koja me je iznenadila u Beogradu je vrijeme! Mnogo je bolje nego što sam očekivao. Nisam baš znao šta da očekujem, ali je u Americi tipično da kad mislite o Srbiji odmah pomislite na snijeg, hladnoću i najgore zime. Tako da je vrijeme mnogo bolje nego što sam očekivao. Šokiralo me je je i što ovdje baš jako puno ljudi priča engleski, a nevjerovatno je i to što su ljudi jako visoki ovdje u Srbiji. I muškarci i žene su prirodno jako visoki i to mi se baš istaklo", ispričao nam je naš sagovornik

U četvrtak ćemo gledati punu "Beogradsku arenu" kako navija za Džoela Bolomboja i crveno-bijele protiv Partizana u derbiju u kom neće biti gostujućih navijača. A gorostasni centar je navijačku atmosferu primijetio svuda u Beogradu! "Navijačka atmosfera ovdje je definitivno sjajna. Navijači nas jako puno podržavaju i svi znaju ko sam ja. Kada odem do prodavnice ljudi me prepoznaju, hoće da se slikaju, da popričaju na nekoliko minuta", završio je svoju priču za MONDO Džoel Bolomboj.

U 2024. godinu Crvena zvezda i Džoel Bolomboj krenuli su trijumfalno i dominantno. Ipak, ako u četvrtak ne padne najveći rival mnogo toga dobrog biće zaboravljeno i svima je to jasno u crveno-bijelom taboru. Jedno je sigurno - u četvrtak od 20 časova cijela Srbija će gledati duele Džoela Bolomboja sa Brunom Kaboklom, Alenom Smailagićem, Balšom Koprivicom i Frenkom Kaminskim ispod koša.