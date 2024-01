Savić me je pozvao i pitao - Koliko novca želiš da dođeš u Partizan? Panter otvorio dušu: Kad sam vidio ugovor...

Kevin Panter pričao je o prelasku u Partizan.

Kevin Panter progovorio je o dolasku u Partizan i o tome zašto je poslije Armanija donio odluku da se vrati u Beograd i da obuče crno-bijeli dres. Dvoumi se, razmišljao, ali je poslije svega prelomio i riješio da dođe i postane glavno pojačanje Željka Obradovića poslije povratka trofejnog stručnjaka.

Kako je sve to izgledalo? Objasnio je Kevin. "Htio sam da idem u CSKA, u Rusiju, tamo je igrao Kajl Hajns. Htio sam tamo brate, trebalo je da zakažem sastanak sa trenerom, pregovarali smo, dogovarlai smo finansijske uslove. Oni uvijek pobjeđuju, uvijek su na fajnal-foru, mislio sam da je dobra situacija. Onda me je pozvao agent i rekao mi da je zvao Partizan. Rekao sam mu da ne igraju Evroligu i da ih odjavi i da prekine. Bio sam slobodan agent tada, onda mi je agent rekao da su potpisali Željka Obradovića. Pomislio sam 'Potpisali su Obradovića?'", počeo je Panter razgovor za podkast "Rip and go".

Nastavio je priča šta se sve tada dešavalo. "Dva dana kasnije su zvali pitali šta ima, agent je bio u fazonu da nismo zainteresovani, ali je generalni menadžer Zoran Savić pozvao opet i pitao 'Momak koliko novca želiš?'. Agent mu je rekao šta pokušavamo da dobijemo od CSKA, rekao mu je iznos i onda se vratio i rekao mi da ima gotov ugovor."

Kada je vidio ponudu sve se promijenilo.

"Rekao mi je da su nam poslali ugovor koji smo željeli. Pogledao sam i rekao da je Partizan ozbiljan i da trener hoće da priča sa mnom. Željko ima najviše pobjeda u istoriji Evrolige. Pričali smo, rekao mi je šta pokušava da uradi sa klubom, pomislio sam da sve zvuči ludo. Samo što sam igrao fajnal-for, a sada da ne igram u Evroligi? Međutim, iz ugla novca sve je imalo smisla. Obje strane moraju da imaju smisla, novčana je imala smisla, košarkaška možda i nije, ali sam razmišljao da moram da nahranim svoju porodicu."

Obradović mu je garantovao da će tim biti u elitnom takmčenju.

"Željko mi je rekao da ćemo u drugoj sezoni igrati u Evroligi, razmišljao sam, tražila me je i Baskonija, tamo nisam htio, Milano me je želio nazad. Rekao sam bratu da ću da prihvatim, radiću sa Željkom, to je on, nije bilo koji trener u Evropi. Mislio sam da ćemo imati uspjeh u Evroligi, da ćemo igrati u drugoj sezoni. Kad sam to uradio, na internetu je bila ludnica. Da ste čuli razgovor sa Obradovićem, shvatili bi zašto sam to uradio", zaključio je Panter.