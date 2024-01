Crno-bijeli u posljednje vrijeme imaju veoma gust raspored, a Željku Obradoviću nedostaju treninzi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana oporavili su se od poraza u evroligaškom derbiju protiv Crvene zvezde i u ABA ligi zaliječili su rane ubjedljivom pobjedom (96:76) nad Krkom. Slovenački tim nije imao nikakve šanse u Beogradu, a trener crno-bijelih Željko Obradović otkrio je kako će njegov tim pokušati da postane još bolji - treniraće čak i na Božić,

Po riječima iskusnog stručnjaka, Partizan u posljednje vrijeme nije imao mnogo prostora za trening, pa će i 7. januara biti u hali kako bi radio na sitnicama. Prije toga, Željko Obradović se zahvalio svima koji su na Badnje veče odlučili da posjete Beogradsku arenu i pruže podršku aktuelnom šampionu regiona.

"Hvala svima koji su bili u Areni na ovo specijalno veče, Badnje veče. Čestitam svima Badnje veče i sutrašnji veliki praznik. Odigrali smo kako smo odigrali, veoma dobro prvo poluvrijeme i to se svelo na podjelu minutaže. Svi srećni i zadovoljni, svi dali poene. To je to", rekao je Željko Obradović na konferenciji za medije.

Vidi opis Željko zakazao trening na Božić: Pobjeda, pa povratak u halu: "Ovo što radimo 15 dana..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Trener Partizana upitan je za pojedinačni učinak mladih igrača svog tima, a zatim se dotakao i napornog rasporeda u kojem su crno-bijeli. Već dugo nisu imali pravi trening, pa će čak i na Božić raditi kako bi bili što bolji u nastavku sezone!

"Tristan je već dugi niz utakmica starter i onda se postavlja pitanje da li trener može nešto više da uradi, pa pokaže povjerenje prema nekome ako si stalno u startnoj petorci i sa igračima koji su iskusni i koji mogu da ti pomognu da pokažeš sav talenat koji imaš. Evo i večeras i sve utakmice u ABA ligi, on je među najvećim minutažama. Balša Koprivica kad god je koncentrisan pomaže izuzetno timu. To nije samo njegov probelm, koncentracija je problem svih igrača. Trifa je poslije dugo vremena igrao i nije lako kada poslije velike pauze ulaziš da igraš utakmicu. S obzirom na to da mi trening nismo imali odavno, ono što radimo u posljednjih 15 dana nema veze s treningom. Imaćemo trening na Božić, kojim ćemo pokušati da se što bolje spremimo za Fenerbahče. U takvim uslovima, Trifunović je odigrao korektno, kao što je odigrala i cijela ekipa", zaključio je Obradović.

Partizan je pobjedom nad Krkom stigao do skora 11-4 u ABA ligi i dijeli drugu poziciju na tabeli sa ekipom Cedevita Olimpije. U Evroligi crno-bijele čeka novo duplo kolo, a svaka pobjeda je važna za što bolju poziciju na kraju ligaškog dijela sezone i eventualni plasman u plej-of.