Srećan Božić, Vlade Divac je košarkaš Zvezde! Kako je idol Grobara zapalio Delije? Srbija nije mogla da vjeruje

Vlade Divac nosio je dres Crvene zvezde 1999. godine, igrao je protiv Žalgirisa baš na Božić.

Izvor: MN PRESS

Božić je najradosniji pravoslavni praznik i ljudi provode vrijeme sa najbližima, uživaju, evociraju uspomene, a možda i negdje u Srbiji neko prepričava ono što se dogodilo na ovaj praznik 1999. godine na košarkaškoj utakmici kada je Vlade Divac zaigrao za Crvenu zvezdu.

Tog dana su crveno-beli srušili jednog od favorita, ekipu Žalgirisa (77:69). U sastavu tima tada se našao i Divac. Kako? Tako što je iskoristio "lokaut" u NBA ligi i došao u Zvezdu za koju je odigrao samo dva meča. Niko nije mogao da vjeruje šta se dogodilo. Skupo su to platile obje strane. Klub finansijski (250.000 dolara po meču), a Vlade tako što su ga navijači Partizana prozivali i napadali.

Već na naredno jutakmici navijači Partizana su istakli transparent "Vlade, Vuče Brankoviću", aludirajući na izdaju. Priznao je i Divac da žali zbog tog poteza i tu noć nazvao je "svojom najvećom greškom". Bilo kako bilo, taj meč je odigran i zauvijek je ostao ispisan u istoriji. Odigrao je još samo jedan meč, protiv Orteza.

Milenko Topić, kapiten Zvezde, nije zaboravio sve šta se dešavalo na tom meču sa litvanskim timom.

"Bila je specifična atmosfera, jer smo igrali na naš najveći praznik protiv ekipe kakva je tada bio Žalgiris. Ono što je dodatno činilo utakmicu posebnom je i to što je baš na Božić i rođendan naših navijača i cijeli ambijent je bio slavljenički. Naš najveći praznik, rođendan navijača i dolazak ekipe Žalgirisa – sve se poklopilo", prisjetio se Topić, koji je te večeri igrao bez sekunde odmora.

Topić je proveo svih 40 minuta na parketu, dao 17 poena, uz 9 skokova i bio je najefikasniji igrač meča. "Zbog NBA 'lokauta' je taj meč bio još posebniji. Uveliko su kružile priče da će Vlade Divac igrati za nas, a to se na kraju i obistinilo, dok se isto tako pričalo da će za Žalgiris igrati Sabonis. Međutim, u slučaju Žalgirisa se nešto iskomplikovalo, da li je bilo nešto oko novca ili osiguranja, zaista ne znam i Sabonis nije zaigrao za Žalgiris iako je bio prisutan u timu. Cijeli ambijent je bio specifičan, puna dvorana naših navijača i svi smo se trudili da to bude veče za pamćenje i pobijedili smo utakmicu i to, ispostaviće se, da smo pobijedili budućeg prvaka Evrope. Te utakmice se zaista često sjećam, povremeno je i ponovo pogledam. Bilo je zaista fenomenalno".

Nije bilo zanimljivo samo na terenu, već i po završetku susreta. "Poslije meča drugari su me čekali tu u kafiću ispred, bilo je još navijača sa njima. Izlazio sam iz dvorane, a tamo su bili trubači koji su imali svoj slavljenički performans poslije utakmice. Dvojica se pakuju u kombi, a dvojica su i dalje tu. Meni prilazi jedan od njih i kaže: 'Kume, daj jednu pjesmu za tebe'. Rekao sam: 'hajde Đurđevdan'! I tako, veliko slavlje iz dvorane se nastavilo i poslije utakmice", prepričao je Topić.

Vlade Divac u dresu Zvezde Izvor: YouTube/Sportska sećanja

On je u tom periodu ispisivao istoriju Zvezde, bio je dio i meča sa Divcem, a danas njegov sin Nikola piše svoju priču u crveno-bijelom dresu. Nažalost, povrijedio se i biće bar mjesec dana van terena, ali je odmah pokazao da je supertalentovan i da postoji razlog što ga mnogi vide u samom vrhu NBA drafta.