Žestoka prozivka za Nejpira: Bolje da si se uhvatio za dalekovod, nego... (VIDEO)

Šabaz Nejpir je prvi put ove sezone odigrao utakmicu u kojoj su navijači Crvene zvezde mogli da uživaju.

Izvor: MN Press

Pobijedila je Crvena zvezda Olimpiju iz Milana na gostovanju sa ubedljivih 76:62, a tom je umnogome doprinio i Šabaz Nejpir. Srećom po tim crveno-bijelih sada je bio sa druge strane terena i kako je konstatovao novinar "Sport kluba" Rade Antonović poslije meča: "Konačno je Crvena zvezda odigrala odličnu odbranu i konačno je Šabaz Nejpir odigrao fantastičnu utakmicu za Crvenu zvezdu!"

Proveo je na terenu 32 minuta, imao je svega šest poena uz šut za dva poena 1/4 i šut za tri 1/16. Čak je i bacanja šutirao 1/4, imao je tri izgubljene lopte i indeks korisnosti tek pet. O njemu je imao šta da kaže poslije meča i nekadašnji košarkaš crveno-bijelih Milutin Aleksić.

"Mislim da je karma jedna stvar sa kojom uvijek treba da se uđe u kalkulacije. Trebalo je malo više strpljenja i malo duži period da se isplati taj dolazak Šabaza u redove Crvene zvezde. S tim što mislim da je ovu utakmicu prije svega Zvezda odigrala energetski mnogo jače nego protiv Asvela i da je to ključna stvar zbog koje je uspjela da uđe u sitauciju da jednostavno dođe do brejka", počeo je on.

Što se tiče same igre američkog plejmejkera koji je na vrlo ružan način napustio Beograd, na veoma zanimljiv način je sve to prokomentarisao Aleksić.

"Ovo što si ti pomenuo jeste pomalo svima utisak. Gospodinu bih poručio da mu je bolje za dalekovod da se uhvati nego za srpski inat, za zvezdaški inat. Ovo je samo jedna lijepa poruka. Naravno svakom sportisti želimo da pronađe sredinu u kojoj uživa", dodao je on.

Na kraju se Aleksić u uživo programu zahvalio Etoreu Mesini i Olimpiji iz Milana što su odlučili da u svoje redove vrate Nejpira. I na kraju mu se zahvalio na ovakvom meču protiv crveno-bijelih.

"Crvena zvezda mislim da je iskoritila frustraciju tog igrača i da je pokazala da je najbolji potez i da se treba zahvaliti i Olimpiji i treneru Mesini što su takvog igrača vratili u svoje redove. Mislim da je dosta doprinio svemu ovome što se dešava u Crvenoj zvezdi. Ne bih da neki revanšizam da izbija iz mene, ovo je zaista moje duboko mišljenje koje smatram da je sportsko. Bez ikakvog navijačkog pristupa. Ne želim da više trošim reči na njega, da mu se zahvalimo na sjajnoj partiji", završio je Aleksić.