Sramota! Cijela hala vrijeđala udovicu (79) zbog Džordana: Ovo je nešto najgore što sam vidio u životu! (VIDEO)

Svečanost Čikago Bulsa obilježio veliki skandal.

Izvor: Jamie Sabau / Getty images / Profimedia

Čikago Bulsi organizovali su svečanost u čast šampionske generacije iz devedesetih godina, ali je nju obilježio veliki skandal. Telma Kraus, supruga pokojnog generalnog menadžera Bulsa Džerija Krausa, izviždana je kada je došao red da primi medalju u znak sjećanja na ogromne zasluge svog muža. Očigledno pod uticajem dokumentarca o Majklu Džordanu i toj generaciji Bulsa, "Posljednji ples", navijači su potpuno neprimjereno reagovali i prije svega nekulturno se ponijeli prema ženi koja je bila vidno potresena takvim prijemom.

Majkl Džordan, Denis Rodman i Skoti Pipen se nisu pojavili na proslavi, mada je bilo planirano da Rodman dođe, ali nije jer mu je otkazan let za Čikago zbog lošeg vremena. Džordan i Pipen obratili su se video-snimcima. "Žao mi je što neću biti tu večeras. Ipak, ne želim da to pokvari svu zabavu koju ćete imati večeras", rekao je Džordan navijačima.

Svi su znali i dok je igrao za Bulse i vodio ih ka šest titula da on i Kraus nisu u dobrim odnosima, a mlađi navijači posebno su podlegli svemu što je Džordan govorio o njemu.

U tom dokumentarcu prikazivano je kako je Džordan pred cijelim timom vrijeđao Krausa, provocirao ga zbog visine, dobacivao mu uvrede na račun izgleda... A poslije emitovanja tog dokumentarca, publika je očigledno nepodijeljeno na strani najvećeg košarkaša svih vremena. I to je pokazala na katastrofalan način, što je nakon ceremonije javno rekao i bivši košarkaš Bulsa, Stejsi King.

"Malo sam ljut sada. Upravo smo imali sjajnu ceremoniju, vratili smo ovdje legende i reći ću vam nešto, Čikago je sportski grad. Ono čemu smo danas svjedočili kada je prozvano ime Džerija Krausa bilo je nešto najgore što sam ikad vidio u životu. To je baš zaboljelo tu damu. Zaplakala je zbog toga. Ko god je to uradio u ovoj dvorani, trebalo bi da ga bude sramota. To nije Čikago, to je Njujork, to je Filadelfija, Čikago nije takav. Mi nismo imali takvu reputaciju. Bez obzira na to da li volite tog čovjeka ili ne, on je donio šest titula ovdje. Nije šutirao, niti je hvatao skokove, ali donio je šest titula u ovu dvoranu. Postoji mnogo timova koji imaju samo jednu. To je zaista bilo bez ikakvog smisla. Razočaran sam u ljude koji su zviždali. Bilo je to tužno", rekao je on.

Pogledajte ko je sve bio na ceremoniji - trener Fil Džekson, legendarni asovi Toni Kukoč, Ron Harper, Stiv Ker, Bil Venington...