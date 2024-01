Moćna partija Nikole Jokića, nedostajala jedna asistencija za tripl-dabl!

Još jedna čudesna partija srpskog velemajstora košarke.

Nikola Jokić predvodio je Denver do pobjede protiv Indijane 117:109 u nedjelju uveče prema našem vremenu! On je u drugom poluvremenu ubacio 19 od svojih 25 poena i tim pogocima dodao i impresivan učinak na svim poljima.

Promašio je samo jedan od 13 šuteva, uhvatio 12 skokova i podijelio devet asistencija - uglavnom ka raspucanom krilu Majklu Porteru Džunioru, koji je ubacio sedam trojku, za ukupno 25 poena! Nevjerovatno zvuči to da je Nikola tek u pretposljednjem minutu izveo svoja jedina dva slobodna bacanja, a mnoge je iznenadilo i to da nijednom nije šutirao za tri poena. Ipak, odgovor je da to nije tako neuobičajeno za njega u prethodnim mečevima, jer nije gađao sa distance ni protiv Detroita 8. januara, niti protiv Šarlota, 2. januara.

U ovoj fazi sezone, Jokić uglavnom uputi najviše dva šuta za tri po utakmici, a posljednji put je više od dva puta gađao za tri 21. decembra protiv Toronta, kada je ubacio tri trojke iz pet pokušaja. Jokić je od tada odigrao 12 mečeva, zaključno sa utakmicom protiv Indijane i šutirao je za tri poena po dva puta, jednom ili nijednom. I tako mu sada odgovara!

Iako je zbog tri prekršaja u nedjelju protiv Indijane u prvom dijelu meča morao da sjedi na klupi duže od predviđenog, i iako je u toj fazi meča uputio samo tri šuta, Nikola je izašao potpuno spreman u treću četvrtinu. Od tog trenutka u svom stilu dominirao je doslovno do posljednjih trenutaka veoma nervoznog meča u domu šampiona. Šutirao je iz igre 9/9 u tom dijelu utakmice.

Denver je ovim trijumfom popravio učinak na 28-13, a kod kuće na 17-4. U ovom trenutku, Nagetsi imaju najviše pobjeda i prvo mjesto na tabeli Zapadne konferencije. Jokićeva zasluga za to u nedjelju uveče je ogromna, a trebalo bi istaći i plejmejkera Džamala Mareja, koji je uradio najveći posao kada je Jokić sjedio na klupi. Kanadski as završio je meč sa 25 poena, koliko su postigli i Porter i Jokić!

Nagetsi će sljedeću utakmicu odigrati u noći između utorka i srijede od 1.30 časova prema našem vremenu, na gostovanju Filadelfiji, u okršaju dvojice najboljih centara na svijetu, Jokića i Džoela Embida, aktuelnog MVP-a. Odmah poslije toga, Nagetse čeka i veoma teško gostovanje Bostonu, lideru Istočne konferencije. Taj meč biće odigran u noći između petka i subote od 1.30 časova.

