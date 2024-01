Nebojša Čović upozorio: Zvezda neće igrati Kup Radivoja Koraća ako se to desi

Crvena zvezda ima uslove pod kojima će igrati na Kupu Radivoja Koraća.

Izvor: MN PRESS

Prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović gostovao je danas na TV "Prva" i tom prilikom je upozorio da postoje uslovi pod kojima će njegov klub igrati Kup Radivoja Koraća. Prema njegovim riječima, Crvena zvezda insistira da domaćinstvo ostane u Nišu, dok takođe traže i da Kup sude srpske sudije.

Uz poruku da srpske sudije ne žele da sude Zvezdi i Partizanu u ABA ligi, dok pojedini od njih neće biti ni na Kupu Radivoja Koraća, Nebojša Čović ističe da to mora da se ispita:

"Gdje su srpske sudije u ABA ligi? To zato što ne žele, hoćemo da vidimo zašto ne žele i ko ih ucjenjuje da ako loše bude sudio neće biti delegiran u Evroligi. Zašto sad za Kup neće suditi? Znam da je za njih opravdanje rehabilitacija zbog povreda, ali znam da se vrši pritisak da sude strane sudije", kazao je prvi čovjek Zvezda, pa potom pojasnio uslov da nastupe na KRK.

"Zvezda ima dva bonusa da ne igra Kup Radivoja Koraća, pošto neko dva puta nije igrao KLS, a ništa mu se nije desilo. Sad mi nećemo igrati Kup ako se ne bude igrao u Nišu, iako to nije srećno rješenje, ali tu je ugovor potpisan. Kao drugo, strane sudije ne dolaze u obzir. Moraju da sude domaće sudije, to je naše takmičenje", naglasio je on.

Podsjetimo, Kup Radivoja Koraća igra se od 14. do 17. februara u "Čairu" i Crvena zvezda brani trofej. Osim nje učestvuju Partizan, Mega, Borac Čačak, FMP, Čačak 94 i Hercegovac.