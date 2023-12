Čović odgovorio Mijailoviću zbog Arene! Pred kamerama povisio ton: "Grboviću, reci istinu, kaži ko ti je prijetio"

Nebojša Čović pričao je o situaciji sa beogradskom Arenom i problemima sa podjelom termina sa Partizanom.

Izvor: TV Prva/screenshot

Nebojša Čović odgovorio je predsjedniku Partizana Ostoji Mijailoviću na situaciju u vezi beogradske Arene i sporu koji "vječiti" imaju u vezi korišćenja dvorane. Poslije dokumentacije koju je pred kamerama pokazao prvi čovjek crno-bijelih, uslijedila je replika sa druge strane.

"Arena je beogradska. Kada sam ja bio gradonačelnik privodili smo je kraju, nismo je te 1997. završili, ali smo napredovali, završena je djelimično za čini mi se 2000 godinu. Finansirana je beogradskim parama i trebalo bi da je koriste svi klubovi. Pred koronu smo sjedili Grbović, Mijailović i ja i pričali smo da ćemo tada izaći iz Arene, jer nema publike, ali da ćemo dijeliti termine i u velikoj i maloj sali kada se vratimo. Pružili smo ruku drugima i to nije ispoštovano. Vraćamo se u Arenu i čujem raznorazne dezinformacije o aneksima. Ili laže Grbović ili Mijailović. Grbović nam je dao na uvid kompletnu dokumentaciju, niti mi niti oni imamo potpisan ugovor. Novi ugovori treba da se potpišu i nova dokumentacija", rekao je Čović prilikom gostovanju na televiziji "Prva".

Dotakao se zatim problema sa samom dvoranom.

"Pred meč sa Armanijem nismo imali grijanje, Arena je zbog duga isključena sa daljinskog sistema grijanja. Nismo bili tamo tri-četiri godine, Arena je zbog neplaćanja otišla u dugove. U martu 2020. godine su se pakovali paketići, korona. Onda je otvorena za koronu i bilo je 1.500 ležajeva, privremeno je zatvorena, pa otvorena u julu 2020. godine i trajalo je do maja 2021. godine, bila je dezinfekcija, tek je 15. juna 2021. godine ušla u funkcionisanje. Ne izbacujemo nikoga, već da se termin koji je u maloj sali, ako je do 23 časa, da se podijeli tih 15 sati na po 7,5 sati. Sada mi nemamo ništa. Spominju se nekorektne priče da imamo druge sale, Pionir obojen u crveno, pa i Arena je obojena u crveno. Da li znate da su u Pioniru Makabi, Hapoel Jerusalim i Hapoel Tel Aviv, pa i Crvena zvezda? Pa onda neke lokacije, Basket Siti i Basket Lend su lokacije FMP-a, to je napravljeno za vrijeme FMP-a. Onda bljuvotine i laži da nam grad plaća termine. Svako polazi od sebe, grad nam ne plaća ništa, dotira određene termine u Pioniru i Areni."

Spomenuo je dugove.

"Koliko su plaćali Arenu? Pogledajte dugove, po 100 i nešto miliona za grijanje i gradsku ćistoću. Imamo razumijevanje države za Arenu, dobili smo je ispod cijene, trebalo bi da košta preko 20.000 evra, dotira se i jednima i drugima. Samo treba biti otvoren, jasan i pričati istinu. Da, ruše se te sale, mi nemamo gdje sa mlađim kategorijama, pioniri, kadeti, juniori i nekoliko selekcija pionira. Kod nas u tim salama bio je i kompletan ženski pogon Zvezde, seniorke koje su najtrofejniji klub u ovoj zemlji. Još niko nije osvojio Evroligu, to što oni pričaju, one su osvojile Kup šampiona. Šta su uložili u maloj Areni? Pa 2018. godine je za fajnal-for sređena Arena kompletno. To što ste kupili sprave u teretani ili nešto u medicinskom dijelu, to je vaše, nosite. Neka Grbović izađe javno i neka kaže šta je istina. Da li su navijači dolazili da mu prijete da Zvezda ne može da uđe u Arenu? Da ne komentarišem nebitne likove."

Na kontataciju voditelja da je "Partizan turistička atrakcija" imao je nešto burniju reakciju. "To je interesantno, mi nismo i nikada nećemo biti turistička atrakcija, mi smo najveće Sportsko društvo sa najviše navijača. Pokušaji nekog politizovanja... Ako je turistička atrakcija da se vrijeđaju neki, pa i ja i moja porodica i kada ne igramo utakmice, onda je to odlična turistička atrakcija. Ja imam pravo na svoje mišljenje i imam pravo da kažem ono što mislim."

Potom se vratio na model podjele termina u Areni i spomenuo je direktora Arene Gorana Grbovića.

"Trebalo bi da bude pola-pola, kao što je predloženo i ne bi bilo problema. Kako u Pionir sve da se smjesti, gdje? Postali smo dobri domaćini izraelskim klubovima i nemam ništa protiv. Termini su zauzeti. Sa Arenom ćemo probati da napravimo dogovor i ne može da bude uzurpirana od strane jednog kluba i jednog čovjeka. Grbović ima veliki zadatak, neka ga riješi. Ako ga ne riješi, onda čemu ovaj posao? Što bih ga ja radio više? Ako smo se pokazali, dokazali, kome ja više da se dokazujem sa ovolikim uspjesima i rezultatima. Zvezda je 2017. godine sa budžetom od 4,5 miliona evra ušla u top 8 Evrolige. Mi sad ne puštamo onoliko koliko bi moglo, jer bi mogli da imamo 29.000 gledalaca. Sada odjednom stepenice i gužve ne smetaju, za to se ne kažnjavaju. Neka ne glume avangardu, kad dobijaju više para, naš novac je transparentan do posljednjeg dinara, ne prodajemo navijačima karte po tri puta i preko besmislenih tokena. To je njihov problem, kao što je naš problem bio Kampaco, pa su oni dolivali ulje na vatru svojim vezama u Evroligi, da ne komentarišem strukture sudija. Srbija dosta poznaje košarku, neka to vide", zaključio je Čović.

