Čović otkrio budžet Crvene zvezde!

Nebojša Čović otkrio je i koliki je budžet Crvene zvezde.

Izvor: Printscreen/Prva TV

Nebojša Čović otkrio je budžet Crvene zvezde. Poslije Ostoje Mijailovića i prvi čovjek crveno-bijelih oglasio se i pričao o timu sa Malog Kalemegdana.

"Budžet Zvezde je oko 15 miliona, 15.777.062 evra, troškovi za igrače po fer-pleju Evrolige ne smiju da pređu 60 odsto budžeta, tačnije 10.192.792 evra, to je budžet za sezonu 2023/24. Budžet je živa materija, pa ako dođe do nekih dolazaka ili odlazaka, on će se pomjerati, ali moramo da poštujemo finansijski fer-plej koji govori o ukupnom odnosu troškova", rekao je Čović gostujući na televiziji "Prva".

Potom se dotakao poreza.

"Zvezda to poštuje, očekujemo da će i drugi poštovati. Mi smo bili pod mjerama prošle godine, naše komšije bile su enormno angažovane da spriječe igranje Kampaca, što se dogodilo dva mjeseca. Izvještaj smo predali početkom novembra, krajnji rok je 20. decembar. Biće interesantno vidjeti kako će ta komisija komentarisati neke druge budžete, na primjer od naših komšija. Kada državi dugujete 585 miliona dinara za porez."

Nastavio je da priča o porezu.

"Neću ulaziti u to, nisam došao da ja pričam šta je on rekao, nebitan je. Neću ulaziti na priče o njihovom plaćanju, ali kako rekoše taj poreski konsolidovan bilans iznosi oko 5 miliona evra, kod nas je dug oko 860.000 evra. To je dokumentacija iz poreske uprave. Od 1. do 15. decembra smo uplatili 150.787.902 dinara, nastavićemo to i u ponedjeljak i u narednih mjesec-dva ćemo naše poreske obaveze, koje su isključivo vezane za PDV, izmiriti. Ne dugujemo poreze i doprinose. Vi primate platu, ako nemate poreze i doprinose, nemate radni staž, zdravstveno osiguranje. Svaki naš igrač je u radnom odnosu i imaju naknade. Svako neka gleda svoja posla, ali da ne pričamo neistine u javonsti. Ako ste prodali karte za 8 miliona evra ili 5-6, projekcija u budžetu je možda 8, nama je 5, do sad smo prodali oko 3,8 miliona evra. Na to mora da se plati 10 odsto poreza. Ne vidim iz bilansa da je to urađeno."

Zatim je "pecnuo" vječitog rivala.

"Bolje da ne širimo neistine i laži, pravi se narativ da je Zvezda neuspješna, a Partizan uspješan. Ta laž se ponavlja 1.000 puta i tako pokušava da se uđe u glavu ljudima oko takvih pristupa. Ovo su tačni podaci, koji mogu da budu i treba da budu javno dostupni. Zvezda se trudi da bude transparentna i jedan smo od najtransparentnijih klubova na našim prostorima. Od 2011. do danas smo osvojili 22 trofeja. Neki najavljuju spektakularnu prošlu sezonu i osvojen jedna trofej od ukupno tri za sedam godina, mi dva od ukupno 22. Šta je mjerljivo u sportu? Pa trofeji", zaključio je Čović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!