Majk Meloun poručio: "Ponosan sam na Nikolu, zato je najbolji na svijetu"

Majk Meloun pričao je o Nikoli Jokiću i Dejanu Milojeviću.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić bio je na parketu i dominirao je protiv Bostona u NBA ligi samo nekoliko dana poslije smrti svog mentora i prijatelja Dejana Milojevića. Teško mu je sve to palo, ali je pronašao snagu da ipak izađe na teren i da mu na taj način oda počast. O svemu tome pričao je i trener Nagetsa Majkl Meloun.

Na konferenciji za medije poslije meča u Bostonu dobio je pitanje baš o tome.

"Poslednjih par dana pružao sam mu podršku, tješio ga, grlio ga, nisam mogao da budem ponosniji zbog načina koji je odigrao poslije tragične smrti Dekija. Zato sam ponosan, izgubio je čovjeka kog je volio, bio mu je mentor, trener, odao mu je počast tako što je odigrao na ovom nivou. Nije lako to uraditi u ovakvom trenutku, on je posebna osoba, posebno ako se uzme u obzir protiv koga smo igrali. Zato je Nikola najbolji igrač na planeti", rekao je Meloun.

Odigrao je Jokić maestralno protiv najboljeg tima u ligi, ubacio je 34 poena, uz 12 skokova i 9 asistencija. Prije ovog meča Seltiksi su imali skor 20-0 kod kuće, a onda se pojavio Nikola sa Nagetsima i pokazao ko je aktuelni šampion NBA lige. U završnici meča stigao je i da nadmudri protivnike jednim potezom.

Radio je Nikola sa Dejanom od 2012. do 2015. godine u Megi i mnogi su konstatovali da je "Milojević napravio Jokića", što je nešto sa čim se nije složio.

"Nisam ja napravio Jokića, ja sam mu pomogao samo da razvije svoj potencijal. Trener ne može da napravi igrača, samo da pomogne da razvije svoj potencijal. Pomogao sam da dođe do Denvera, a najviše mu je u Denveru pomogao Ognjen Stojaković da kao MVP naše ABA lige ode na viši nivo i postane ovo što je danas. Svaka čast treneru Majklu Malounu i svima u stručnom štabu što su razvili potencijal. Nije to samo pokažeš dvije finte, pa će da igra dobro, uključeno je milion emocija, emotivan odnos prema igri, saigračima i sve to mora da se upakuje, svaka čast Ogiju na tome", rekao je Milojević u podkastu "Alesto".