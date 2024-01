Šok na derbiju - Nikola pao, ovo nije dobro! Bizarna povreda srpskog asa, zbog njega ustali i navijači najvećeg rivala

Užasna scena u hali OAKA!

Srpski centar Nikola Milutinov doživio je povredu na derbiju Panatinaikos - Olimpijakos u grčkom prvenstvu. On je početkom treće čertvrtine pao nakon što je nagazio nogu saigrača Kostasa Papanikolaua dok se vraćao na svoju polovinu terena. Očigledno trpeći veliki bol, on je morao uz pomoć članova stručnog štaba Panatinaikosa da napusti teren, a onda i dvoranu. I to uz aplauze navijača Panatinaikosa.