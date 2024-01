"Ne vrijeđajte nikog, ne trebaju nam tenzije!" Predrag Danilović: Kup nosi ime jednog od najvećih, zapamtite to!

Prije izvlačenja parova Kupa Radivoja Koraća, Predrag Danilović je ispred KSS apelovao an fer i sportsku atmosferu na završnom turniru kupa.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Znamo put do prvog trofeja u sezoni! Kup Radivoja Koraća će se i ove godine odigrati u Nišu, a prije zvaničnog izvlačenja kuglica prisutnima na žrijebu se obratio predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović.

Predsjednik KSS je posebno čestitao dvama ekipama koji su debitantni na turniru - Čačku 94 i Hercegovcu iz Gajdobre. Takođe je apelovao na sve koji budu prisutni u Nišu da na sportski i fer način bodre svoje pulene i da akcenat ovog završnog turnira kupa bude na košarci.

"Ovaj završni turnir je od velikog značaja za Košarkaški savez Srbije, grad Niš i srpsku košarku. Ove godine imamo dva debitanta što daje posebnu draž, to su Hercegovac iz Gajdobre i Čačak 94 i ja im ovoga puta čestitam. Apelujem na sve gledaoce i na sve vodeće ljude naših klubova da kulturno bodre svoje igrače, da ne vrijeđaju nikog, da ne stvaramo nepotrebne tenzije, jer ovaj kup nosi ime jednog od najboljih igrača svih vremena. To treba da imamo svi na umu i da košarka bude u prvom planu, Na kraju pozivam sve da od 14. do 17. februaara posjete ovaj turnir", naglasio je Danilović.