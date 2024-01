Orlovi dočekuju Podgoričanke u WABA ligi: Okršaj u "Obilićevu" ima i humanitarni karakter!

Banjalučki klub će ugostiti Budućnost, lidera Super WABA lige.

Košarkašice Orlova u srijedu, sa početkom u 19.00 časova, dočekuju podgoričku Budućnost u derbiju Super WABA lige.

Banjalučanke su u dosadašnjem toku drugog dijela prvenstva odigrale šest mečeva, upisavši polovičan učinak, što je u ovom trenutku dovoljno za peto mjesto. Podgoričanke su, sa druge strane, odigrale meč više, upisavši maksimalan broj pobjeda i sasvim zasluženo su na liderskoj poziciji.

"U ovom prvenstvu smo pokazali kolika je snaga ekipe. U Ligi BiH smo bez poraza, a za par dana nas očekuje Kup RS, gdje smo domaćini finalnog turnira i vjerujemo da ćemo zahvaljujući sjajnom radu ekipe i trenera Vesne Džuver opravdati dosadašnje rezultate. Znamo da imamo svojih nedostataka, trudimo se da pronađemo sponzore kako bi omogućili da naše mlade i bolje igračice ne odlaze put drugih klubova, kao što se to dešava sada jer je naša najbolja igračica, inače reprezentativka BiH otišla put sutrašnjeg rivala, podgoričke Budućnosti. Da su uslovi za mlade igračice u Banjaluci bolji, sigurni smo da bi i njihov potencijal i kvalitet bili izraženiji i na međunarodnom nivou", rekao je Nebojša Kuštrinović, član uprave kluba, na konferenciji za novinare.

Trener Vesna Džuver vjeruje da "orlice" imaju kapacitet i kvalitet da na parketu Obilićeva odgovore favorizovanom rivalu.

"Ekipa Budućnosti je sjajna, mlada ekipa, dugo godina su zajedno, vidi se njihov prepoznatljivi stil. Jako dobro trče, u kontaktu su dosta dobri, ali i mi imamo djevojke koje su do sada pokazale da su spremne da igraju velike utakmice. To se pokazalo i protiv Celja, jedini smo im pružili dobar otpor. Nismo nažalost uspjeli da pobijedimo, tako da mislimo da je sutra možda pravo vrijeme da se pokažemo u najboljem svjetlu. Sve igračice su spremne da izađu, da daju maksimum i mislim da će to biti dovoljno da nanesemo prvi poraz ekipi Budućnosti", istakla je Džuver.

Milica Đokić podvukla je da ekipu očekuje teška utakmica, i fizički i psihički.

"Nadam se da će ekipa na najbolji način da pristupi terenu, da ćemo pokazati karakter i dokazati da se s pravom nalazimo u Super WABA ligi. Čeka nas teška utakmica koja iziskuje dosta vremena za pripremu, trudićemo se da popravimo stvari koje su bile loše u dosadašnjem periodu i da pripazimo na greške koje su se dešavale protiv Sloge", rekla je jedna od najboljih igračica banjalučkog sastava.

Utakmica će biti humanitarnog karaktera jer će sav prihod od prodatih ulaznica, koje koštaju 5 KM, biti proslijeđen za liječenje Banjalučanke Vesne Šipke.

