Amerikanac obradovao vijestima o Nikoli Topiću: Došao da ga skautira za NBA, pa otkrio kako teče oporavak pleja Zvezde

Nikola Topić je sve bliže povratku na teren prema riječima Džonatana Givonija.

Izvor: kurir/Petar Aleksić/x/printscreen/@DraftExpress

Tek što se vratio u Crvenu zvezdu i zaigrao u Evroligi Nikola Topić se povrijedio. Na meču sa Partizanom je poslije samo desetak minuta na terenu doživio nezgodnu povredu koljena, ali sada dolaze dobre vijesti za navijače crveno-bijelih i to iz Amerike.

Jedan od najpoznatijih američkih skauta Džonatan Givoni proveo je nekoliko dana u Beogradu gledajući utakmice mlađih kategorija, duel Partizana i Mege u ABA ligi u čast Dejana Milojevića, ali i mladog Topića koji se trenutno oporavlja od povrede.

"Proveo sam popodne u Beogradu sa Nikolom Topićem i gledao sam njegovu rehabilitaciju. Topićev napredak je ohrabrujući kada je u pitanju oporavak od povrede koljena. Uskoro će ponovo početi da trči", naveo je Džonatan Givoni.

Topić sasvim sigurno neće igrati ni protiv Albe u Berlinu u četvrtak, kao ni meč sa Partizanom u nedjelju od 19 časova u ABA ligi. Teško da može da se oporavi i za duplo kolo protiv Valensije i Barselone, a ostaje da se vidi kada je zakazan njegov povratak na teren. Najvjerovatnije da to neće biti prije završnog turnira Kupa Radivoja Koraća koji se održava od 14. do 17. februara, a na kome crveno-bijeli startuju od meča sa FMP-om. Do tada će Zvezda bez njega odigrati čak sedam utakmica.