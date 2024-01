Kad sam čuo da je mali Topić... Vlade Đurović: Ništa mi nije teže palo od toga!

Poznati trener razočaran zbog povrede mladog plejmejkera, ali i oduševljen njegovim doprinosom.

Plejmejker Nikola Topić doživio je komplikovanu povredu koljena praktično čim je počeo da igra za Zvezdu. Najveći srpski talenat u meču Zvezda - Partizan osjetio je bol u koljenu, morao je da izađe sa terena, da ode u svlačionicu i nakon te treće četvrtine više nije igrao. On će na pauzu koja neće biti kratka, a poznati srpski trener i stručni komentator TV Arena sport Vlade Đurović govorio je o njemu dan nakon derbija.

"Kad sam čuo da je povrijeđen, malo sam se zabrinuo, a kada sam čuo da je mjesec dana - ništa gore mi ne bi teže palo. Možda Đokovićev poraz. Taman je počeo da igra. Odigrao je tri utakmice i Zvezda je dobila sve tri. Ima neku auru, njega neka zvijezda vodi. Ima taliju, što bi rekli, ta boginja je uz njega. Sve tri utakmice Zvezda je lako dobila, Fenerbahče nikad nije izgubio kod kuće, a to pokazuje koliko je jak", govorio je Đurović.

On misli da će se Topićevo odsustvo osjetiti i u igri tima već od subotnjeg gostovanja Cedevita Olimpija, a posebno na gostovanju ASVEL-u u utorak, Armaniju u četvrtak... "Ne valja što se povrijedio, ne samo zato što je taličan, već zato što i lopta ide brže kad je on u igri, zatim tako lagano nađe slobodnog igrača, nešto slično kao Jokić. Možda ne tako atraktivno, ali čim je neko slobodan, on dobije loptu. Sa facom koju ima od prvog do posljednjeg trenutka tako uliva samopouzdanje svima, a najmlađi je u timu. Prezadovoljan sam što mi se ostvarila želja i što igra za Zvezdu, tu mu je bilo mjesto još od početka".

Nikola Topić imao je veliku 2023. godinu, jer je juniorsku reprezentaciju vodio do titule prvaka Evrope u Nišu, a potom je otišao na pozajmicu u Megu i bio jedan od najboljih igrača ABA lige u prvom dijelu sezone. Pred Novu godinu je ostvario san da opet zaigra za tim u kojem je ponikao i u kojem je kapiten bio njegov otac Milenko Topić. Nažalost, sada će Nikola morati da pauzu dužu od mjesec dana, a prema trenutnoj procjeni kluba nije realno očekivati ga nazad u timu prije Kupa Radivoja Koraća, sredinom februara.

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je naš plejmejker Nikola Topić tokom utakmice 19.kola Evrolige sa Partizanom doživio povredu koljena, koja zahtijeva pauzu od 4 do 6 nedjelja. Tokom perioda oporavka i terapija klub će blagovremeno obavještavati javnost o stanju povrede našeg igrača", poruka je sa Malog Kalemegdana, objavljena u petak tokom dana.

Veče ranije, Topić je bio dio startne postave u "vječitom derbiju" u kojem je Zvezda dominantno pobijedila Partizan, ali i ostala bez dvojice igrača, jer se povrijedio i centar Džoel Bolomboj. Srećom, njegova povreda nije ozbiljna, pa će nakon tretmana ruke biti u timu u subotu, u meču protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani (17 časova). Pregledom je utvrđeno da on nije doživio prelom prsta lijeve ruke, kako je isprva bilo objavljeno.

Navijači pozdravljaju Topića i Hangu