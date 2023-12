Vlade Đurović podigao ton pričajući o Zvezdi: "Šta se štediš? Udaraj, tuci, vidi Partizan"

Vlade Đurović o igri Crvene zvezde i posebno Rokasu Gedraitisu koga šut nikako ne ide.

Crvena zvezda večeras od 20.30 igra drugi meč "španske turneje" u Evroligi protiv Baskonije, a srpski trener Vlade Đurović upozorava da ako budu igrali kao protiv Valensije - kada su za prvo poluvrijeme primili 56 poena - nemaju šta da traže. Ističe da je jako važno da dođu do trijumfa kako bi se podigli na tabeli Evrolige, ali je isto tako svjestan da neće nimalo biti lako protiv Duška Ivanovića za koga ističe da poznaje crveno-bijele "u dušu".

"Mora da se igra odbrana, da četiri-pet igrača dobije pet faulova. Kakva je to štednja? Napadaj, udaraj, tuci, mora tako da se uđe ratnički, tako su u Partizanu počeli da igraju, shvatili su i sad pobjeđuju! Tako je Jaramaz preokrenuo meč za Partizan, zato su ga svi ljubili i grlili na kraju, a dao je jedan poen. Zvezda mora da uđe u tuču!", naglasio je Đurović za TV Arena Sport.

Večeras u timu Crvene zvezde neće biti Šabaza Nejpira, jednog od najlošijih igrača ove sezone u Evroligi, a Đurović dodaje da i ostali šuteri u timu - prije svih Teodosić i Gedraitis - moraju bolje.

"Tijesno su izgubili utakmicu protiv Valensije samo jer ih je držao skok, imali su sedam više. Moglo je čak da se dobije, nudila se Valensija, a rješenja koja su imali i greške koje su pravili dok se to dešavalo - to je nevjerovatno. Ako Teodosić, Gedraitis i Nejpir, kao glavni šuteri, imaju šut 6/14, to je tragedija", kazao je srpski trener i posebno kritikovao Litvanca.

"Čeka se Rokas Gedraitis, čeka i čeka... A ne znam kad će više da proradi? Šutira 1/5, pa 1/6, pa 1/7... Pa čekaj, koji je to šuter?Šuter je valjda onaj koji pogađa, a ne onaj koji promašuje. To je psihološki, iskusan je igrač, a on se ne diže na šut i kada podiže ruke tačno pomisli šta ako promašim? Tu nema sreće, mora da ima psihologiju da kada se podigne da je to da bi ubacio trojku. Zvezda ima malo pobjeda, moraju da dobiju jednu utakmicu u Španiji. Teško je što Duško Ivanović zna i šta se u svlačionici priča. Sve zna, sve boljke i dobre strane, dok i Sferopulos zna sigurno nešto o Baskoniji", naglasio je Đurović.