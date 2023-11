Vlade Đurović o Partizanu: Užasni su u odbrani, od svakoga prime 90 poena!

Vlade Đurović je analizirao igru Partizana i posebno se osvrnuo na partije dva NBA pojačanja crno-beijlih Frenka Kaminskog i Pi Džeja Doužera.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je upisao još jedan poraz u Evroligi, sada protiv Efesa, a ono na šta je prije meča upozoravao Vlade Đurović obistinilo se. On je u najavi meča napomenuo da crno-bijeli moraju da igraju mnogo drugačiju i bolju odbranu ako žele da pobjeđuju u evropskoj eliti.

"Partizan mora da igra mnogo bolju odbranu! Partizan je užasan u odbrani, bili su takvi prošle godine, a i ove godine su. Ispod 90 poena nigdje ne primaju, da li igraju ABA ligu ili Evroligu. Bez odbrane i skoka ne može da se igra", rekao je Đurović za "Arena sport", a onda posebno kritikovao odbranu Frenka Kaminskog:

"Mislim da Željko može da napravi neko iznenađenje sa ovim Kaboklom, da on igra više nego do sada, jer očigledno sa Kaminskim odbrane nema. On može da da neki koš, ali on više primi nego što da, tu si u minusu."

Što se tiče drugog NBA pojačanja Partizana ove sezone Pi Džeja Doužera iskusnom stručnjaku se on košarkaški sviđa, ali bi ipak morao da popravi igru. A to po Đuroviću zavisi od promjene mentaliteta na terenu.

"Doužer je skroman i po ponašanju i po igri. Očigledno, svi su primijetili, i oni koji manje znaju košarku, da je Doužer dobar igrač. Zna da doda, zna da dribla, igra solidnu odbranu, najsolidniju od svih u Partizanu. Može da ubaci trojku, zna da prodre, da doda na trojku iz prodora, zna da doda ali-up... Ali on niti pokazuje neku ambicioznost, neki šta ja znam... On je po meni malo u drugom planu, morao bi malo da se razbudi. Ne može da se igra sa istom facom i u prvom i u zadnjem minutu. Malo da pokaže, da se raduje kada da koš, malo da tuguje kad promaši. On kad se bude probudio drugima će biti jako teško, on je pravi igrač", zaključio je Đurović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!