Vlade Đurović zabrinut: Teško će Zvezda i Partizan u plej-of Evrolige!

Vlade Đurović kritikovao košarkaše Crvene zvezde i Partizana zbog toga što je očekivao više od njih ove sezone u Evroligi.

Izvor: MN Press/Arena Sport/screenshot

Shodno uloženom, očekivanja od "vječitih" u Evroligi su velika ove sezone. Svi navijači očekuju najmanje plej-of, međutim za sada su crveno i crno-bijeli još udaljeni od takvog cilja. Poslije devet kola, Partizan ima četiri pobjede i pet poraza, dok je Zvezda na skoru 3-6, nedovoljnom da se srpski najbolji klubovi nađu iznad "magične" kote 10. Kao što je poznato, prvih šest mjesta na tabeli donosi četvrtfinale Evrolige, a prvi put ove sezone će timovi od 7. do 10. mjesta igrati u doigravanju za plej-of.

Zbog toga je veoma zabrinut srpski košarkaški trener Vlade Đurović koji je na TV Arena Sport više puta povisio ton dok je pokušavao da pojasni da nije više ni tako rana faza sezone, dodajući da Zvezda i Partizan moraju da se "probude" i počnu da dobijaju više utakmica.

"Nismo zadovoljni, više smo očekivali od naša dva kluba u Evroligi. Teško će i jedan i drugi klub biti u 10, a da bi to uspjeli - znači da moraju da ostave osam ekipa iza sebe. Osim Albe i Asvela, mada je Asvel promijenio trenera, tu su Bajern, Žalgiris, Valensija, Milano, Efes... Kako to ostaviti iza sebe? Ima kao mnogo utakmica da se igra, ali pusti ti to! To su sve veliki klubovi i imaju jake navijače sem Monaka, odnosno Albe koja nije ozbiljna", naglasio je Vlade Đurović.

"Zvezda i Partizan gube utakmice u zadnjim minutama, dođu do neriješenog ili vođstva, a onda promaše šut za trijumf. Zvezda je gubila i gubila protiv Olimpijakosa, pa došla u situaciju nešto da napravi, ali izgubi loptu, promaši otvoren šut. Nije to tragedija, Olimpijakos je strašan tim, ali pogledajte ovo. Gedraitis, Lazarević i Davidovac su igrali zajedno 58 minuta i dali 11 poena i imali četiri skoka. A pogledajte statistiku Pitersa? S druge strane centri Zvezde su dali 22 poena, dok je Fal na drugoj strani imao 14 skokova, a naša trojica jedan manje. Fal je imao i 14 poena. Moraju više visoki igrači, tu računam i ove na trojci. Nedović, Jago i Teodosić su dali 50 poena, ali opet... Znate dobro i ko sve trenutno nedostaje Olimpijakosu? To su Mekisik, Milutinov i Vilijams-Gos", istakao je Đurović.

S obzirom da je intervju urađen prije meča Partizana i Albe, Đurović je rekao da će crno-bijeli pobijediti (što se i desilo), ali ističe da to ipak nije dovoljno. Smatra da im nedostaje igrač odluke jer su dosta utakmica izgubili zbog nedostatka sreće.

"Partizanu nedostaje Panter. Imali su četiri puta šansu da pobijede Bajern i nisu. Kaboklo je nepoznanica za mene, nisam znao da šutira trojke, a da se to ne iskoristi je velika šteta. Takođe, kada protivnik promaši uvijek uzme loptu i to je problem, pogledajte odnos u skokovima. Svaki put je gusto, ali... Mnogi su već pobjegli, osam mjesta ima i još dva za plej-in i to je problem. Ja slušam danas u kafiću kaže čovjek ma, kakav Panatinaikos... Ma, kako? Molim? Imaju veći budžet, imaju navijače, imaju trenera, kako to može da se potcijeni? Oni će sigurno biti u najboljih osam", poručio je Đurović.

Ističe da ga ne brine što je Partizan primio 94 poena - prosto jer tako igraju - dok dodaje da bi možda oni i prebacili broj poena koji je dao Bajern, samo da je igrao Panter. Međutim, dok njega nema na terenu, ne može da se pauzira sezona, nego ističe da i Partizan i Zvezda moraju bolje.

"Zvezda i Partizan moraju da počnu da dobijaju i moraju da naprave neki podvig. Ne može više da se čeka. Sad će Partizan da dobije Albu i to su četiri pobjede, ali su sa tim 15. na tabeli. A ovi koji su ispred još nisu ni igrali sa Albom, a svi će dobiti. Prema tome, navijači se uljuljkaju, kao bolji smo od Zvezde, jeste, ali to nije dovoljno. Djelujem zabrinuto jer ovo nije dobro. Prošlo je devet utakmica", zaključio je iskusni trener.