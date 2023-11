"On šuter? Ja u Zvezdi to nisam vidio!" Đurović digao glas: Nema ga nigdje na teškim utakmicama!

Nekada proslavljeni jugoslovenski trener Vlade Đurović komentarisao je igre Crvene zvezde, a pogotovo Rokasa Gedraitisa.

Izvor: MN Press/Arena Sport/screenshot

Crvena zvezda je porazom u meču sa Olimpijom iz Milana potonula na 15. mjesto na tabeli Evrolige, a nakon što je govorio o Partizanu svoje mišljenje i o Crvenoj zvezdi iznio je proslavljeni košarkaški stručnjak Vlade Đurović. Nisu mu se svidjele izjave igrača, ali i trenera Crvene zvezde pred meč sa timom iz Italije.

"Gledam neke izjave prije meča, mnogi igrači Zvezde, ali i trener, što me iznenadilo, traže pomoć publike. Pa to ne može da se traži, ta podrška dolazi sama. Publika dolazi da bi pomogla, ona ne može više. A mi kao: 'Hajde još!' Pa morate i vi nešto na terenu da uradite", jasan je bio Vlade Đurović.

On je naglasio da je Crvenoj zvezdi neophodno da dobro odigraju Luka Mitrović, Nemanja Nedović i Miloš Teodosić kako bi došla do pobjeda u Evroligi, a kao "iks faktor" ovog tima istakao je Jaga dos Santosa. Posebno se dotakao i igre Rokasa Gedraitisa koja mu se za sada ne sviđa.

"Pa čak i ovaj Gedraitis, on na teškim utakmicama ne igra dobro. Kod kuće igra bolje nego na strani, ali ni kod kuće kad je teško nije nešto. Ja recimo to nikada nisam rekao, ali meni se ne sviđa njegova mehanika šuta. Ne samo što šutira sa glave nego nikada nema ispružen lakat kod šuta. Veliki šuteri uvijek moraju da imaju ispružen lakat i da prsti prate loptu dok ona ne uđe u koš. On to nema, A on em je Litvanac, em je šuter, igrao u jakim ligama, on je šuter. Ali ja to u Zvezdi nisam vidio, nije on šuter ako šutira 6/2 ili 7/2, to nije pravi šuter", iskren je bio Đurović.

