Cijeli Toronto na tržištu, Darko Rajaković dobija novi tim!

Darko Rajaković i rukovodstvo Toronta odustali su od ovog tima. Sada se samo čekaju ponude!

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Toronto Reptorsi će se u sezoni u kojoj su zaposlili Darka Rajakovića u potpunosti promijeniti kada je u pitanju igrački kadar. Krenuo je srpski stručnjak u sezonu kao trener ekipe koja ne zna tačno šta hoće, a tokom godine se iskristalisalo da tim nema vrhunske domete i krenulo se u rekonstrukciju.

Prvo su trejdovani OG Anunobi, Prešs Akiuva i Malahi Flin, a zatim i Paskal Sjakam. Dobila je ekipa za njih Ar Džeja Bereta, Imanuela Kviklija, Brusa Brauna, Džordana Nvoru, Kiru Luisa, tri pika prve i jednog druge runde.

Rok za trejdove je osmi februar, a do tada bi cijeli tim mogao da bude na pijaci! Zapravo TSN javlja da su jedino Skoti Barns, Imanuel Kvikli i Ar Džej Beret nedodirljivi. Brus Braun će skoro sigurno da bude trejdovan, a svi ostali su u ponudi za pikove. To vjerovatno znači da će Darko Rajaković dobiti dugogodišnji projekat rekonstrukcije tima u ruke i vidjećemo kako će to izgledati već od drafta naredne sezone.

