Kad Hrvat uđe u Arenu, događaju se čuda! Ponovo je to uradio, šokirao je Zvezdu i Partizan

Split je iznenadio Partizan i nanio mu bolan poraz, a poznati hrvatski trener ponovo je bio u centru pažnje.

Izvor: ATA images/Dušan Milenković/YouTube/BC Partizan TV

Partizan je izgubio od Splita 67:74 u Štark areni, što je prva pobjeda gostiju iz Dalmacije protiv crno-bijelih poslije čak 27 godina! Tvorac tog istorijskog uspjeha je trener Slaven Rimac, koji je poslije utakmice govorio na konferenciji za novinare.

"Hajde da kažemo da smo i mi iz Partizan u paklenom ritmu, odigrali smo tri utakmice od ponedjeljka, bio sam prošle godine pomoćni trener u Bajernu i znam kako je kad dolazi protivnik protiv kog si favorit i logično je da Partizan od početka nije imao energiju i koncentraciju, promašili su sedam-osam otvorenih šuteva koje inače pogađaju. Svi smo ljudi, nije lako doći iz Evrolige i biti 100 odsto energetski spreman i fokusiran. Sa druge strane, za moje igrače je ovo festival košarke, žele da igraju protiv najboljih, prave ekipe. Pogotovo u prvom poluvremenu, krajem druge četvrtine ušli su nam neki šutevi koji nisu 'naši', ali pratila nas je sreća koja prati hrabre, od starta smo igrali kako bi i trebalo protiv Partizana, nismo im dozvolili lake poene i bili smo agresivni na bekovskoj liniji. Sve u svemu, jako lijepa pobjeda za nas", rekao je Rimac.

Zanimljivo je to da je Slaven Rimac u Štark areni već pravio čuda, kao trener Cibone, sa kojom je 2014. postao šampion ABA lige pobijedivši u polufinalu Crvenu zvezdu, a u finalu Cedevitu. Bilo je to posljednje veliko iznenađenje na "Jadranu" kada je u pitanju borba za titulu, a Rimac je od tada vodio Cedevitu i radio je u Bajernu kao asistent od 2021. do 2023. godine.

Split poslije pobjede protiv Partizana ima skor 9-10 i u poziciji je koja vodi u doigravanje poslije ligaškog dijela "jadranske" sezone. Dok su navijači crno-bijelih izviždali tim Željka Obradovića, na terenu su igrači u žutom slavili trijumf za koji su najzaslužniji bili američki plejmejker Šenon Šorter sa 18 poena, njegov zemljak, krilni košarkaš Luis Saliven sa 15 poena, Toni Perković sa devet, Tonči Vuko sa osam...