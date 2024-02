Sramota, treba svi da se zapitamo! Anđušić ljut poslije šokantnog poraza: "Ma, o tome neću ni da pričam"

Danilo Anđušić pričao je sa novinarima poslije poraza od Splita.

Izvor: MN PRESS

Partizan je izviždan u Areni poslije šokantnog poraza od Splita (74:67). Pred svojim navijačima tim Željka Obradovića nije uspio da pobijedi hrvatsku ekipu i tako je izvjesno ostao bez šansi da se bori za prvo mjesto i prednost domaćeg terena, bio je ovo čak šesti poraz u dosadašnjih 19 mečeva u ABA ligi.

Danilo Anđušić stao je pred kamere poslije utakmice i sam je svjestan da je prikazana igra bila nedopustiva.

"Sramota. Ne mislim u smislu potcjenjivanja Splita koji je odigrao sjajan meč i pogodio dosta šuteva. Naša igra, ovo što smo pokazali, nije nivo na kom želimo da budemo. Treba da se zapitamo, da vidimo gdje smo, šta smo i da izađemo iz krize najbrže što možemo. Slijede nam bitne utakmice što u Evroligi, što u Kupu. Treba da se izdignemo iz ove situacije", počeo je Anđušić.

Na konstataciju novinara da je ekipa djelovala bez energije poslije duple evroligaške nedjelje nije se složio. "Ma, to ne može da nam bude alibi. Da li smo umorni ili ne, sve evroligaške ekipe igraju u tom ritmu, navikli smo na to. Ne smije to da bude alibi ni u jednom trenutku. O tome ne želim ni da pričam. Čak i da smo umorni, imamo kvalitet da ne pravimo neke stvari kao što smo pravili."

Partizan Split Izvor: YouTube/ABA liga j.t.d.

Imao je Partizan užasan šut za tri poena (4/31) što je samo 12,9 odsto, dok je Split dao osam trojki iz 22 pokušaja.

"Baš smo loše šutirali, to je jedan od uzroka, oni su dosta pogodili. Dosta otvorenih šuteva smo promašili, nismo imali pravu energiju i dobru igru u napadu, lopta nije išla kako treba, zbog toga je rezultat takav kakav je", zaključio je Anđušić.