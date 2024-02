Prijatelj tužio Zorana Savića! Beogradski hirurg traži 371.000 evra od direktora Partizana!

Prema navodima poznatog beogradskog hirurga, Savić od 2011. godine nije vratio dug.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poznati beogradski hirurg Vasilije Jeremić tužio je direktora KK Partizan Zorana Savića jer mu navodno nije vratio novčanu pozajmicu od 371.000 evra, piše "Blic Biznis". Savić je od svog prijatelja taj novac pozajmio još prije 13 godina, a kako ga do dana današnjeg Jeremić nije dobio nazad, odlučio je da tuži bivšeg košarkaša.

Postupak je nedavno počeo, a direktor Partizana zbog službenih obaveza nije prisustvovao ročištu, dok je sljedeće zakazano za 24. jun kada bi Savić i njegova supruga trebalo da iznesu odbranu. Prema riječima dr Vasilija Jeremića i njegove supruge Bojane, oni tvrde da od 2011. godine čekaju na vraćanje pozajmice koju su dali Saviću, sa kojim su porodični prijatelji još od devedesetih godina.

"Zoran i njegova supruga Anita pomagali su nam da se snađemo u Španiji. Druženje je preraslo u prijateljstvo koje je trajalo skoro 20 godina. Nije prekinuto ni nekoliko godina nakon pozajmljenog novca iako je rok za njegovo vraćanje bio prekoračen. Novac u iznosu od 371.000 evra sam pozajmio iz prijateljskih razloga jer sam vidio da je Zoran te 2011. godine u nekom problemu. Nisam siguran da li je to bilo oktobra ili novembra 2011. godine kada me je kontaktirao naš zajednički prijatelj M.N. i obavijestio da će me Zoran pozvati jer je u velikom škripcu i da mu je hitno potrebna pozajmica. On je to brzo i uradio i rekao da je u velikom problemu i da mu je potrebno 371.000 evra. Nisam pitao za koje potrebe ali mi je njegov glas izgledao dramatično i ukazivao da mu je novac potreban da bi zaštitio svoju bezbjednost i integritet", kazao je Vasilije Jeremić na ročištu i dodao da mu je novac "dao na ruke" u jednom hotelu u Luganu.

Izvor: MN PRESS

"Novac, čije je porijeklo dijelom iz porodičnog naslijeđa od mog oca i strica, a dijelom zarade, sam podigao iz sefa i dao na ruke Zoranu u prisustvu moje supruge. Obećao je da će ga vratiti za mjesec-dva dana. Prilikom predaje novca nismo potpisali ništa jer je on žurio. Pošto u roku koji je predložio nije vratio pozajmicu, u Španiji smo, na njegov prijedlog, potpisali izjavu u kojoj je navedeno da je zalog za dug od 371.000 evra Savićeva kuća u Marbelji. Izjava je potpisana 7. novembra 2012. godine. Druženje smo nastavili, sve dok, čini mi se 2020, nismo saznali slučajno od advokata, da je Zoran prodao kuću u Marbelji još 2014. godine a dug nije vratio", rekao je Vasilije Jeremić.

Prema riječima beogradskog doktora, kontakt je prekinut nakon saznanja da je prodao kuću i "poslije toga se više nije javljao na telefon".

"Vidio sam ga na televiziji na klupi KK Partizan kao visokog funkcionera što je u meni izazvalo bijes jer sam shvatio da je prevarant koji mi dug nije vratio. Tada sam odlučio da ga tužim", poručio je Jeremić.

Isto je ispričala i njegova supruga Bojana, koja je dodala da je Savića "slučajno srela u jednom restoranu" i predložila mu da se vide zbog pomenutog duga:

"Grubo mi je odgovorio da novac neće vratiti nikad. Njegov bezobrazluk me je šokirao jer je Zoran nekada bio najdivniji čovjek koga sam poznavala. Nakon događaja u restoranu odlučili smo da naš novac zatražimo preko suda", objasnila je ona.

Prema riječima Zorana Savića tužba je "neosnovana i to je potvrdio sud u Luganu 2017. godine", prema kome ne duguje ništa Jeremićima.

"Sada ponovo pokušavaju tužbom u Srbiji da dođu do novca koji mi nikada nisu pozajmili. Za to ne postoji nikakav trag jer nema potpisa da su mi novac pozajmili. Pored toga apsurdno je da se u Švajcarskoj novac daje na ruke a ono što je još važnije ja u tom periodu nisam bio u ovoj državi odnosno Luganu, što se iz pasoša može vijdeti. U Luganu nisam bio od 1991. godine. Zato što su izgubili spor u Luganu sada pokušavaju da mi ruše ugled preko novina i srpskog suda za novac koji mi nikada nisu pozajmili", ispričao je Savić za "Blic".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!