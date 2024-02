Ispovijest Boriše Simanića: Kad sam vidio krv, shvatio sam da je ozbiljno! Nisam znao da su mi izvadili bubreg!

Boriša Simanić otkrio je nove detalje u vezi operacije i uklanjanja bubrega...

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Boriša Simanić bukvalno je dao krv za Srbiju. Kao član reprezentacije na Mundobasketu u Manili ostao je bez bubrega. Poslije udarca koji je dobio na utakmici protiv Južnog Sudana čučnuo je na parket, izašao iz igre i onda je krenuo pakao. Hitna operacija i odluka da mu se ukloni bubreg.

Svi su bili na nogama i u šoku cijelo veče, tražila se krv, bio je životno ugrožen. Srećom, sve je na kraju dobro prošlo i on se sada oporavlja i najvjerovatnije će od naredne sezone da se vrati na parket. Prije svega toga pričao je o detaljima haosa. Sve je počelo od udarca koji je dobio od Nunija Omota. "Taj bol je bio nevjerovatan, kao da su me uboli nožem, osjetio sam veliku zabrinutost. Poslije pet minuta sam otišao u toalet i vidio sam da krvarim. U tom trenutku sam shvatio koliko je ozbiljno. Tada su me odvezli u bolnicu i shvatili su da je potrebna hitna operacija", počeo je Simanić razgovor za španski "El periodico de Aragon."

Poslije prve operacije uslijedila je druga ujedno i ona u kojoj je ostao bez bubrega. "Nisam znao da će mi izvaditi bubreg. Probudio sam se pod anestezijom i nisam ni znao da su ga izvadili. Izgubio sam oko 2,5 litra krvi i tada su shvatili da je operacija potrebna. Nisu planiral ida izvade bubreg, već su poslije prve operacije vidjeli situaciju i onda su shvatili da je druga neophodna. U tom prvom momentu udarca nisam bio toliko zabrinut, jer mi je djelovalo da je to udarac kao i svaki drugi tokom meča, bilo je tako sve dok nisam vidio krv u kupatilu i poslije toga mi je doktor reprezentacije rekao da moramo hitno u bolnicu..."

Potvrdio je da mu se Omot izvinio i da se poslije toga više nisu čuli. "Uslijedio je period oporavka i oko mjesec dana nisam mogao ni da se pomjerim. Tek poslije tog perioda sam krenuo da pravim male korake i za sve to bila mi je potrebna snaga."

U jedno nikako nije sumnjao - da će moći da se vrati na parket. "Odmah poslije operacije sam pitao doktora o tome i rekao mi je da su prva tri mjeseca ključna za zaliječenje rane i sve to i da moram da budem pažljiv i da pratim parametre krvne slike, da sve to mora da se vrati u normalu prvo."

I srpski košarkaši su ispričali koliko ih je ujedinila ta povreda i pomogla im da daju još više na terenu. "Bio sam srećan kada je prošla operacija. Znam da niko od njih nije mogao da spava noćima, da su bili zabrinuti i tužni. Čim sam se probudio poslao sam im poruku na zajedničkoj grupi i smirio sam ih, rekao sam im da je sve u redu. Onda su i oni mogli da se smire i da se fokusiraju na ostatak mečeva na prvenstvu. Sve to bio je za njih samo još jedan motiv više."

Vjeruje da će sve doći na svoje. "Uvjeren sam da ću se vratiti jači nego što sam bio i da će sve ovo da mi pomogne da sazrim, posebno na mentalnom planu. Neke stvari koje su me ranije brinule više me ne brinu, sada mnogo više pažnje posvećujem malim stvarima, uživam i hoću da dam svoj maksimum. Zdravlje mi je na prvom mjestu."

U Saragosi je dobio sjajnu dobrodošlicu i u klubu ga čekaju raširenih ruku. "Vratiću se u Srbiju, uradiću nove analize i preglede i onda ću da počnem tamo da treniram da bih pronašao svoj ritam. Očekujem i nadam se da ću možda uspjeti i prije kraja ove sezone da odigram neki meč", zaključio je Simanić.

