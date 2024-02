Boriša Simanić nastavlja karijeru - spreman je za treninge!

Srpski košarkaš nakon teškog perioda tokom Svjetskog prvenstva spreman da ponovo počne sa treninzima.

Izvor: MN PRESS

Boriša Simanić najavio je povratak na parket - samo nekoliko mjeseci nakon što je na Mundobasketu u Manili doživio nezgodan udarac zbog kojeg mu je kasnije odrastranjen bubreg! Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde dobio je nagradu "olimpijsko srce", a na ceremoniji Olimpijskog komiteta Srbije istakao je da će uskroo ponovo biti u trenažnom procesu.

"Osjećam se odlično. Radimo analize na svakih 15 dana. Što se toga tiče, sve je u najboljem redu", rekao je Simanić i dodao: "Dobio sam odobrenje da mogu da krenem sa treningom. Treba da odradimo neke analize, ako to sve bude dobro, krećem sa treningom. Što se terena tiče, nadam se da ću na ljeto biti spreman."

Srpski košarkaš osvrnuo se i na nastup reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Manili, gdje je bio velika motivacija svojim saigračima.

"Drago mi je da sam im na neki način pomogao. Bili su jako zabrinuti, dvije noći nisu spavali i to je uticalo na njihovu igru. Čim sam osjetio da sam bolje, došao sam do telefona i poslao im poruku. Nisam ni slutio da će to toliko da ih digne", istakao je krilni centar.

Podsjećamo, tokom Svetskog prvenstva na Filipinima nekoliko srpskih košarkaša istaklo je koliko im znači Broišina podrška. reprezentacija je turnir završila sa 11 igrača jer je Simanić iz bolnice pratio takmičenje, a svaka poslata poruka ulivala je dodatnu energiju nacionalnom timu - pa su ga u obraćanjima medijima pominjali selektor Svetislav Pešić, kapiten Bogdan Bogdanović, a zatim i Aleksa Avramović, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac...

Problemi Boriše Simanića sa bubregom nastali su nakon nezgodnog udarca koji je zadobio tokom meča protiv Južnog Sudana. Nakon duela u reketu ostao je da čuči pod košem Srbije, a gotovo nikome nije djelovalo da je situacija toliko ozbiljna. Ispostavilo se da Boriša Simanić ima unutrašnje krvarenje, a doktor reprezentacije Dragan Radovanović postao je heroj jer je prepoznao šta se dogodilo na terenu. Na njegovu inicijativu Boriša Simanić hitno je hospitalizovan, ubrzano su se tražili donori krvi, a na kraju je sve prošlo u najboljem redu i krilni centar se vratio sa saigračima za Beograd.

U centru grada upriličen je doček za košarkaše, basketaše i Novaka Đokovića, koji je biranim riječima govorio o Simanićevom junaštvu. Boriša je i tada, u prisustvu najboljeg tenisera svih vremena, bio zvijezda večeri. U prethodnom periodu nekoliko puta se pojavljivao na košarkaškim utakmicama u regionu.

