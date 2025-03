Jokić dominira, upisao dabl-dabl za poluvrijeme!

Nikola Jokić odigrao je još jednu odličnu utakmicu poslije povratka na teren.

Nikola Jokić nastavlja da dominira na NBA parketima. U ubjedljivoj pobjedi Denvera protiv Jute (129:93) je odigrao još jednu sjajnu partiju. Za 31 minut na parketu je upisao 27 poena (7/13 za dva, 1/5 za tri, 10/12 sa penala), uz 14 skokova, 6 asistencija i 4 ukradene lopte.

Zbog povrede je ovaj meč propustio Džamal Marej, ali se to nije vidjelo na parketu. Uostalom, Jokić je do dabl-dabl učinka došao već na poluvremenu kada je na svom kontu imao 19 poena i 13 skokova. Uz to je pogodio šut uz zvuk sirene na isteku prvog poluvremena tako što je dao trojku sa svoje polovine jednom rukom. I to mu je ujedno bila i jedina pogođena trojka na utakmici. Igrao je još u trećoj dionici i u četvrtoj je odmarao.

Nikola Jokić highlights protiv Jute Izvor: Youtube/nba screen

Pored Jokića istakli su se Majkl Porter junior (20, 4sk, 4as) i Rasel Vestbruk (17, 7as), a Majkl Meloun je iskoristio priliku da isproba skoro sve igrače sa klupe. Skoro, pošto u igru ponovo nije ulazio Dario Šarić koji je jedan od najvećih promašaja Nagetsa.

