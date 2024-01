Sportski novinari iz BiH o utiscima godine: Lana, Boriša, Zrinjski, Srpska open...

Sportski novinari iz Banjaluke, Sarajeva i Mostara za MONDO su prokomentarisali godinu na izmaku i iznijeli svoje utiske, s naglaskom na posebne trenutke koji su obilježili 2023.

Izvor: Shutterstock

Sportski novinari u Bosni i Hercegovini iznijeli su vlastite impresije o 2023. godini u smislu sportskih (ne)uspjeha i najvažnijih trenutaka u sportu, koji su obilježili proteklih 12 mjeseci.

Novinar i urednik sarajevskog "Oslobođenja" Sanel Konjhodžić istakao je da je jako teško izdvojiti trenutke i detalje, koji su najznačajniji u sportu, ali se bazirao isključivo na BiH.

"Bez obzira na sve probleme jako volim domaći sport, pa bih se bavio samo onim što smo 'proizveli'. Nekako sve dobro što se desi, ostane u sjeni svega lošeg što okružuje nas i naš sport. Na našu žalost, takvi smo kakvi smo, pa nam onda ni Bog ne da bolje niti naprijed. Svakako je pozitivno izdvojiti Lanu Pudar, koja je pokazala i dokazala da njen talenat, želja, trud i mukotrpan rad polako dolaze na naplatu. Žao mi je što se ona ne proglasi nacionalnim projektom, te se napravi plan za Olimpijske igre i pokuša napasti medalja. Ali sigurno da je ona ta neka nada da se može naprijed i svakako da bi se većina mladih sportista, kojim god se sportom bavili, trebali ugledati na nju", rekao je Konjhodžić.

Izvor: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

Takođe, kao pozitivan momenat izdvojio je mostarski Zrinjski.

"Zrinjski je uspio da ostvari 'san generacija' da se BiH konačno svrsta u grupu država, koje su se takmičile u evropskim takmičenjima. Mostarci su pokazali kako se sistemskim radom može napraviti korak dalje i na tome im treba čestitati. Nadam se da će i drugi klubovi u dogledno vrijeme, krenuti njihovim stopama, a za to će im biti potrebno prvo da se slože i naprave sistem koji će biti održiv prvo u našoj ligi, pa potom mogu da maštaju o evropskom nivou".

Uspješni su bili i rukometaši Bosne i Hercegovine, koje u januaru očekuje nastup na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

"Rukometaši su uspjeli da ponovo izbore veliko takmičenje. Treba biti iskren i reći da je sistem kvalifikacija takav da je bilo za očekivati plasman, ali kod nas to svakako ne igra ulogu. Mi smo nekako uvijek na marginama, a i kada nam se sve 'namjesti', to ne znamo iskoristiti. Momci Irfana Smajlagića (selektor BiH, prim.aut) su nas obradovali, a već početkom naredne godine mogli bi nam donijeti još radosti. Nadam se da ne idemo u Njemačku samo da učestvujemo, nego i da se 'pobijemo' za koju pobjedu", istakao je Konjhodžić i u pozitivnom kontekstu još pomenuo košarkaša Real Madrida Džanana Musu i tekvondo reprezentativca BiH Nedžada Husića, a onda prešao i na one negativne pojave u bh. sportu.

Izvor: Promo/FS BiH

Za njih su se pobrinuli, po njegovom mišljenju, fudbalski i košarkaški "zmajevi".

"Kao što smo imali dobre sportske momente, onda treba izdvojiti i po meni dva detalja, koja su nas dodatno unazadila. Fudbalska reprezentacija BiH je u nikad slabijoj grupi i nikad lakšoj mogućnosti plasmana na Evropsko prvenstvo. Gubili smo utakmice, mijenjali selektore, igrači su otkazivali, a mi se uigravali i na kraju dožvjeli debakl. Debakl se nije desio rezultatski, nego u svim segmentima igre. Žrijeb u baražu nam je dodijelio Ukrajinu, a sudeći prema njihovim igrama oni su apsolutni favoriti u ovom susretu. Nadam se da ćemo imati snage da napravimo podvig i plasiramo se na Evropsko prvenstvo. Košarkaši su krenuli u borbu po plasman na Olimpijske igre. Njihov put je bio dosta zahtjevniji i teži u odnosu na fudbalere, ali ono što je pored poraza na kraju protiv Poljaka, ostalo zapamćeno je sav 'prljavi veš' iznesen prije samog odlaska na turnir. Igrači su prije polaska govorili o problemima sa kojim su se susretali tokom priprema, kako za turnir tako i za Eurobasket. Po našoj staroj dobroj priči o svemu se pričalo dva dana, a niko više niti pominje, niti razmišlja o onome što nam slijedi. A pripremati se ponovo moramo, ali na žalost nećemo izvući pouke iz svega, pa ćemo se ponovo naći u problemima. Ko god nastupao, ko god bio selektor ili se nalazio na čelu saveza".

Za Dejana Kondića, novinara banjalučkog "Glasa Srpske", 2023. godina je bila jako lijepa za srpski sport, ali najviše emocija probudili su mu izabranici Svetislava Pešića, koji su na Mundobasketu osvojili srebrnu medalju.

"Novak Đoković je po ko zna koji put pokazao da je bez premca u tenisu, odnosno da je najveći koji je držao teniski reket. Nikola Jokić potvrdio je dominaciju na NBA parketima. Međutim, najviše emocija kod mene lično, izazvali su košarkaši, koji su podsjetili da je srpska košarka nesalomiva i da reprezentacija i u kombinovanom sastavu, kao prsti skupljeni u pesnicu udara jako. Dovoljno jako da osvoji medalju. Zaslužili su Pešićevi momci, više od srebra, ali zlato će doći, kada bude najslađe i na epski način, u to sam siguran! Odbrana, napad, trčanje, kombinacije, osmijesi na licima tih momaka, vratili su nas 20, 30 godina unazad, kada su 'plavi' bili nesavladivi. Ne smijem zaboraviti Borišu Simanića, koji je, nakon svega što je preživio bio kohezivni faktor, dao je stimulans saigračima da izvuku i ono što nisu ni znali da imaju. Bravo momci, bravo selektore", istakao je Kondić.

Izvor: Adria media group/ Dado Đilas

Najjači utisci za Vladimira Grbića, novinara "Srpske info", bio je teniski turnir u Banjaluci "Srpska open", propušteni odlazak Partizana na završni turnir Evrolige, a takođe je spomenuo Borišu Simanića, koji je ostao bez bubrega igrajući za "orlove" na Svjetskom prvenstvu u košarci.

"Kada govorimo o momentina koji su obilježili godinu na izmaku ne možemo da ignorišemo najveći sportski događaj u Republici Srpskoj - 'Srpska open'. Trenutak kada je već fizički potrošeni Dušan Lajović kleknuo nakon posljednjeg poena u finalu protiv Andreja Rubljova bez dileme je za mene najupečatljiviji momenat cijelog turnira. Mogli smo da uživamo u igrama Novaka Đokovića, ali momenat kada je Lajović postigao posljednji poen i osvojio turnir na mene je ostavio najveći utisak.

Naravno tokom cijele godine tu je bilo mnogo sjajnih trenutaka, a izdvojio bih i plej-of seriju Evorlige između Partizana i Real Madrida. Posebno drugi meč i veliki sukob na terenu. Kada je Serhio Ljulj krenuo prema Kevinu Panteru, košarkašu Partizana obilježio je tu seriju. Vidjeli smo svašta u tom trenutku, ali je evidentno da je taj fizički sukob odlučio, nakon što je Evroliga izrekla kazne, pobjednika ove serije.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Naravno, ne mogu i ne smijem da zaboravim niti Svjetsko prvenstvo u košarci gdje je povredu koja je mogla da završi tragično doživio Boriša Simanić. U tim trenucima je sve izgledalo nevino, ali se ispostavilo da je sve moglo da se završi tragično. Na sreću nakon operacija Simanić se oporavlja i vidimo da bi uskoro mogao da se vrati na teren", naglasio je Grbić.

Mostarski novinar iz portala "Bljesak info" Feđa Ibrulj takođe je spomenuo Mundobasket, ali osvojenu titulu selekcije Njemačke, kao i uspjeh Zrinjskog, prvog kluba iz BiH, koji se takmičio u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Ipak, najprije je istakao američku gimnastičarku Simonu Bajls, čiji je povratak na sportska borilišta na njega ostavio najjači utisak.

"Kada je prije dvije godine rekla kako se povlači s gimnastičkih borilišta svijet se uzdrmao. Došla je na Olimpijske igre u Tokio i tamo doživjela pravi slom. Mentalni. Odustala je od nadmetanja u pet od šest finala, činilo se kako je jedna velika priča surovo zaključena. Pričala je o tome kako se bori s tzv. 'tvistisima', stanjem koje je dobro poznato mnogim gimnastičarima i pri kojem doživljavaju gubitak osjećaja za prostor u vazduhu, što ih dovodi u opasnost od povreda prilikom nastupa. Jednostavno se plašila sprava na kojima mora nastupiti. Uz sve probleme, pritisak rezultata, slučaj zlostavljana monstruma Lerija Nasara, za Simon Bajls predaja nije bila opcija. Izdržala je sve i nakon dvije godine se vratila. I to kako. Osvojila je četiri zlata, jedno srebro i stigla do nevjerojatne brojke od 30 osvojenih medalja, od čega su 23 zlatne, četiri srebrne, tri bronzane na svjetskim prvenstvima te sedam medalja na Olimpijskim igrama, više nego ijedna gimnastičarka u istoriji. U Antverpenu je ušla u istoriju postavši prva žena koja je uspješno izvela 'Jurčenko' preskok na međunarodnom takmičenju. Miks sjajnih nastupa i gomile emocija je pokazao kako izgleda povaratak jedne od najboljih sportistkinja na svijetu ikada".

Izvor: Profimedia

Prema njegovom mišljenju, nije baš "normalno" da Njemačka postane svjetski šampion u košarci, što se dogodilo ovog ljeta na Filipinima.

"Svjetski prvak u fudbalu, normalno, u rukometu opet nornalno, ali svjetski prvak u košarci nije normalno. Koliko god se tješili i pričali kako Njemačka ima jaku selekciju, kako pola tima igra u NBA, realno malo ko je očekivao Njemačku na tronu. Koliko su u Njemačkoj vjerovali u ovu reprezentaciju najbolje potvrđuje podatak da od toliko TV kuća nijedna nije otkupila Svjetsko prvenstvo. Tek u završnici državni mediji su spašavali stvar. Njemačka je u polufinalu dobila Amerikance, u finalu Srbiju, Denis Šruder je zasjenio sve zvijezde i na kraju je postao MVP turnira. Kad je trebalo da igraju na malo poena i potuku se s protivnicima bili su spremni. Bili su spremni da odigraju na 100 ili više poena, baš kao što su bili spremni da se međusobno posvađaju na tajm-autu. Nijemci su 1993. godine kreirali senzaciju, tada ogromnu osvojivši naslov prvaka Evrope. Trideset godina kasnije su postali najbolji na svijetu čime su kreirali još veće iznenađenje".

Na kraju, razumljivo, nije mogao da ne pomene mostarski Zrinjski, koji je ove godine napravio veliko iznenađenje u Konferencijskoj ligi pobijedivši AZ Alkmar nakon senzacionalnog preokreta i ne izgubivši od Aston Vile u Mostaru.

"Toliko se pričalo, pisalo, prognoziralo. Neki su bili spremni da odu toliko daleko tvrdeći da klubovi s ovih prostora nikada neće zaigrati u grupnoj fazi jednog evropskog klupskog takmičenja. A onda se dogodio Zrinjski. I serija dramatičnih, teških utakmica. Na kraju su pobjeda nad Urartuom nakon penala i vrlo ubjedljiv trijumf nad islandskim Breidablikom osigurali Konferencijsku ligu. A tamo je Zrinjski u prvom kolu savladao AZ Alkmar preokretom kakav se na pamti u modernijoj fudbalskoj istoriji ovih prostora. Sa 0:3 do nevjerovatnih 4:3. Ako se pitate kak,o vjerovatno mnogi teško mogu objasniti i nakon toliko vremena. Jednostavno nevjerovatno. I za kraj Aston Vila u Mostaru. Kao neki san za navijače Zrinjskog, ali nije bio san. Na javi je Zrinjski remizirao s Aston Vilom. Bez obzira šta bude donosile godine pred nama, ova će uvijek spominjati kao posebna", zaključio je Ibrulj.

Izvor: FEHIM DEMIR/EPA

Na kraju je svoje utiske podijelio i Bakir Tiro, urednik u balkanskom servisu Agencije Anadolija (AA).

"U godini kojoj smo nedavno rekli zbogom, širom svijeta bilo je istinskih sportskih ostvarenja, ali ograničiću se na naš mikrosvijet u Bosni i Hercegovini. Uz sjajne rezultate jedne od najboljih svjetskih plivačica, supertalentovane Lane Pudar, 2023. ću pamtiti i po istorijskom rezultatu HŠK Zrinjski, tj. prvom plasmanu jednog kluba iz Bosne i Hercegovine u grupnu fazu UEFA-inih takmičenja, gdje su nas Mostarci više nego dostojno predstavili. Interno, meni je to posebno, jer do sada sam na žrijeb grupa UEFA-inih takmičenja svakog avgusta svake godine išao 'rekreativno'. U 2023. to se promijenilo te se nadam da ćemo i u narednim godinama imati naše timove u grupnim fazama najznačajnijih fudbalskih klupskih takmičenjima Evrope, kao i da će Lana Pudar u 2024. osvojiti prvu olimpijsku medalju za Bosnu i Hercegovinu", istakao je Tiro.