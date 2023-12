Bivši trener Zrinjskog Krunoslav Rendulić: Borac ima kvalitet, previše se potenciraju sudijske greške

Doskorašnji šef struke Zrinjskog Krunoslav Rendulić pohvalno je govorio o ekipi banjalučkog Borca, koja je osvojila jesenju titulu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rendulić je gostujući u podkastu "Inkubator" govorio o političkoj situaciji u BiH, istakavši da su podjele manje vidljivije u fudbalu nego u nego drugim sferama društva.

"U Zrinjskom nije tako sigurno, kod nas su igrali i Bošnjaci i Hrvati i Srbi. (Nemanja) Bilbija je Srbin i kapiten kluba kao i zamjenik kapitena (Slobodan) Jakovljević. U Sarajevu igra i (Edin) Julardžija (mladi reprezentativac Hrvatske, prim.aut) i ostali. U sportu se to ne vidi koliko u drugim sferama", rekao je Rendulić.

Prema njegovom mišljenju, banjalučki Borac je zasluženo osvojio titulu jesenjeg šampiona.

"Borac ima puno bolju ekipu nego prošle godine, dodatno su se pojačali i izgledaju ozbiljnije. Došao je (Zoran) Kvržić kao i neki Kolumbijci, imaju golmana Crne Gore (Milan Mijatović, prim.aut), dosta su se pojačali, imaju ambiciju da dođu do kraja, na današnji dan imaju deset bodova viška (u ovom trenutku sedam bodova više, prim.aut), to nije malo stići, sigurno su jesenji prvaci i proljeće čekaju kao prvoplasirani. Vjerovatno ima finansijsku moć, ne znam tačno njihove finansije, ali su doveli dobre igrače, imaju ambicije da budu prvaci i to ne skrivaju, javno govore. Neke sudijske odluke su išle na njihovu stranu, meni se čini da se zakulisne radnje previše potenciraju, ne kažem da ih nema, vjerovatno ima u svakoj ligi, ali u tolikoj mjeri i ne vjerujem. Borac ima kvalitet".

Neugodno u Zenici zbog sukoba u Palestini, infrastruktura veći problem

Rendulić je otkrio i da mu je bilo neugodno na gostovanju Čeliku u Zenici, ali je mišljenje da je infrastruktura veći problem u BiH.

"Najveći problem je infrastruktura iako nekoliko klubova je uradilo ili radi terene. Nisam imao specijalno neugodnih iskustava, ali bilo je neugodno protiv Čelika kad smo igrali u Zenici s obzirom na ovu situaciju u Palestini, potpredsjednik kluba je Amir Kabiri Izraelac tako da je bila neprijateljska atmosfera, ali dotad to nisam nigdje doživio, ni u Sarajevu, a ni u Banjaluci. Kabiri je podigao klub marketinški na novi nivo, sveprisutan je u svim poslovima, ne mogu reći koliko učestvuje u svim poslovima, ali sigurno da ima i velike planove u klubu", dodao je Rendulić, a prenio "Kliks".