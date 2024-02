Željka Obradovića iznenadila izjava njegovog igrača na konferenciji: Izgleda da je ovaj moj gledao neku drugu utakmicu

Trener Partizana Željko Obradović izašao je pred novinare zajedno sa Tristanom Vukčevićem

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

KK Partizan u Nišu je pobijedio je KK Hercegovac iz Gajdobre i plasirao se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, u kojem će u petak od 20 časova igrati protiv KK Vojvodine u petak. Poslije meča protiv autsajdera iz Vojvodine, Partizanov košarkaš Tristan Vukčević dao je kratak komentar na konferenciji za novinare: "Bila je super utakmica, loše smo počeli, pa smo se digli u drugom poluvremenu i to je to. Nemate pitanja? Hvala vam", rekao je on.

Željko Obradović bio je donekle iznenađen tim riječima, vjerovatno aludirajući na činjenicu da je Hercegovac u 12. minutu vodio 18:14 i da je "Žoc" bio prinuđen da zove tajm-aut i da razbudi ekipu, što je i uradio. Uslijedio je rutinski izboren trijumf crno-bijelih, u kojem je Obradović koristio šansu da potpuno odmori Alena Smailagića, koji uopšte nije ulazio, Pi-Džej Doužera, koji je igrao manje od 10 minuta...

"Izgleda da je ovaj moj igrač gledao neku drugu utakmicu... Nije bila dobra utakmica i nismo igrali dobro, to je sigurno. Odradlii smo. Hoću da čestitam ekipi Hercegovca na velikom rezultatu, na svemu što su uradili i želim im sreću u svim budućim utakmicama i takmičenjima. Hvala i navijačima jer su podržali ekipu kao i cijele sezone. To je to, odrađena je utakmica, probao sam da vodim ekipu tako da razmišljamo i o sutrašnjem polufinalu i to je to", rekao je Obradović.

Koliko je stigao da isprati Vojvodinu i njenu pobjedu protiv Mege?

"Uspio sam da pogledam par njihovih utakmica, vidio sam cijelo prvo poluvrijeme ovdje u dvorani. Igraju agresivno, mijenjaju odbranu, čestitke svima, treneru, igračima i svima na odličnoj utakmici i na svemu što rade. Posebno mi je drago zbog Rebrače, koji je predsjednik kluba i ulaže veliku energiju da se Vojvodina vrati tamo gdje bi trebalo da bude i želim im sve najbolje, u svakom slučaju"

Bio je upitan Obradović i da komentariše učinak Vukčevića i Balše Koprivice.

"Odigrali su veoma dobro, pogotovo Balša, odigrao je izvanredno i protiv Igokee i sem jedne ili dve situacije odradio je sve na visokom nivou. Postaje svjestan kvaliteta i koliko je sposoban da pomogne timu. Što se tiče Tristana, napadački je imao veoma dobru utakmicu, čak i odbrambeno na boljem nivou nego ranije i to je ohrabrujuće. Prva četvrtina nije bila na nivou, ali za sve ostalo, što se tiče požrtvovanja i želje nemam primjedbi".