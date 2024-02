Čudo od djeteta - 13 godina, 208 centimetara: Dominira kao Dončić, niko mu ne veruje za pasoš (VIDEO)

Mohamed Dabone je vjerovatno najtalentovaniji igrač svoje generacije u svijetu.

Tokom vikenda širom Evrope igrali su se nacionalni kupovi, a to je ujedno bila prilika da se održe takmičenja i u mlađim kategorijama. Tako je u Španiji do titule u Mini Kupu, takmičenju igrača do 14 godina, pobijedila Barselona, iako je u posljednjoj deceniji apsolutno dominirao Real Madrid sa devet titula. Razlog zbog kog se to promijenilo je vunderkind Barselone i vjerovatno najtalentovaniji igrač "nove generacije" - Mohamed Dabone koji je apsolutno dominirao.