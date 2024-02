Sferopulos otkrio novi problem: Lazić je povrijeđen, nisam smio da rizikujem!

Janis Sferopulos odgovarao je na pitanja medija poslije poraza od Barselone.

Nije Crvena zvezda uspjela da napravi iznenađenje i da pobijedi Barselonu u punoj Areni. Španski tim kontrolisao je dešavanja na parketu od prvog minuta i upisao je pobjedu (85:76). Po završetku susreta Janis Sferopulos odgovarao je na pitanja novinara.

Prvo je čestitao rivalu, pa je analizirao probleme u igri crveno-bijelih.

"Nismo počeli meč kako smo željeli, bili smo mnogo nervozni, prebrzo smo željeli da završimo napade, odbrambeno nismo bili dovoljno snažni da razbijemo njihov ritam. Pokušali smo da promijenimo to različitim petorkama, nažalost oni su bili produktivni ofanzivno, posebno u prvom poluvremenu gdje su dali neke teške šuteve. Mi smo promašili neke otvorene šuteve, nismo iskoristili šanse u napadu da se približimo. U drugom dijelu smo pokušali da se borimo. Spustili smo na jednocifren minus, nismo uspjeli više da smanjimo zaostatak. Zaslužili su pobjedu. Mi moramo da nastavimo da napredujemo. Naš problem bio je napad, mada ni odbrana nije bila dovoljna. Moramo da unaprijedimo obje strane terena", počeo je Sferopulos.

Branko Lazić proveo je samo sedam minuta na parketu, razlog za to bila je povreda.

"Da, povrijeđen je. Imao je istegnuće mišića, nisam htio da pogoršam povredu. Ne znamo koliko je ozbiljna povreda, doktori će to provjeriti. Nisam htio da rizikujem, on je htio da igra."

Uslijedilo je pitanje o nervozi koju je spomenuo.

"Bili smo nervozni jer smo mnogo željeli pobjedu, bili smo anksiozni protiv tako kvalitetnog protivnika. Kada nešto previše želiš, zaboraviš način na koji to treba da učiniš."

Bio je saglasan sa konstatacijom da je "djelovalo da tim nije imao energije sve do treće dionice".

"U pravu ste, nismo imali energiju od starta, ali je bilo bolje u drugom dijelu. Nije to bilo dovoljno. Morate da razumijete da smo igrali četiri meča, jedna od tih je bila u ABA ligi protiv Partizana, ali je to evroligaška ekipa. Nismo imali dovoljno energije, mada je tako i sa drugim timovima. Evroliga je takva, imate mečeve gdje jedan tim dobije meč sa 20 razlike, drugi izgubi sa 20 razlike. Ima mnogo utakmica. Moramo da budemo spremniji u vidu energije."

Zvezda je imala više skokova, čak 16 u napadu, više napada, ali slab šut za tri poena (6/27).

"Ofanzivno jeste jedna od naših najgorih utakmica. Borili smo se za skokove, imali smo mnogo u napadu, imali smo više posjeda iz toga. Barselona je tim koji ima velika tijela i to je razlog zašto mi nismo pronalazili prava rješenja. Nismo imali prave ideje, neke otvorene šuteve smo imali, da smo pogađali trojke, bili bismo u igri duže i borili bismo se za pobjedu."

Sa druge strane Dario Brizuela šutirao je 6/7 za tri poena.

"Barselona ima kvalitet i igrače koji mogu da se istaknu, sjećate se da sam prije meča rekao da ne smijemo nikoga da potcijenimo i da pričamo o dva ili tri igrača. Ovo se dešava. Brizuela je šutirao kao Stef Kari. Nismo ga ostavili otvorenog, možda je samo jedan bio otvoren, ostali su bili pod pritiskom. Ima nekih igrača koji imaju takve mečeve, neko ima dobar dan, sada imate talentovane igrače i svako može da ima dobro veče i najbolji meč sezone. Branili smo ga, pokušali smo da spriječimo, pogodio je."

Na kraju je ponovo pričao o rivalu.

"Znate, u ovakvom rasporedu nije samo do nas, već i do protivnika. Imate rivale koji dođu i pogode sve, kao Barsa ovdje u prvom poluvremenu. Nisu imali sve otvorene šuteve, neki jesu bili, ali su uglavnom bili pod odbranom. Ovo je Evroliga, timovi su slični, zavisi u kakvom momentu se susretneš sa njima, to je važno za rezultat. Imamo kvalitet, na kraju ovog perioda dobićeš ono što zaslužuješ i Barsa je trenutno u vrhu i to pokazuje da je kvalitetna za to", zaključio je Sferopulos.

