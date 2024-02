Toni Kukoč o odnosima sa Vladom Divcem

Odnos Tonija Kukoča i Vlada Divca godinama i decenijama privlačio je pažnju. Evo kako su o njemu govorili Amerikanci, a šta je legendarni as Čikago Bulsa rekao o tome u intervju za Hrvatsku radio-televiziju.

Izvor: Youtube

Utakmice nekadašnjih jugoslovenskih asova u NBA ligi uvijek su izazivale posebnu pažnju i zbog građanskog rata u Jugoslaviji svi su pratili kako se Vlade Divac i Dražen Petrović pozdravljaju ili ne pozdravljaju, koliko rečenica razmijene Divac i Toni Kukoč i da li postoji odnos među njima i van terena.

Tokom 2000. godine, uoči utakmice Sakramento Kingsa i Filadelfije, američki mediji izvijestili su gledaoce o tome. "Nekad su Toni i Vlade bili veliki prijatelji. Toni je iz Hrvatske, Vlade je iz Srbije, razdvojeni su kada je rat počeo u njihovoj Jugoslaviji, nisu se ni rukovali posljednjih godina, ali očigledno su stvari izglađene. Bili su nekad prijatelji i saigrači u Jugoslaviji i njenoj reprezentaciji, 1995. je Jugoslavija osvojila titulu, Hrvatska bila treća, a tokom dodjele medalja Hrvati su otišli sa podijuma u znak protesta jer je himna Jugoslavije emitovana. Ali po svemu sudeći, ponovo su zajedno prijatelji", rekao je komentator u prenosu.

Potom je prepustio riječ svom kolegi, novinari Džimu Greju, koji je razgovarao sa obojicom uoči meča. "Pričao sam sa obojicom prije utakmice, Toni je rekao da jesu pričali prethodnih nekoliko godina, uglavnom razmjenjivali nekoliko rečenica pred meč, pitali jedan drugog kako su im porodice, Vlade je pitao Tonija kako mu je u Filadelfiji... Vlade mi je rekao 'Nadam se da možemo da ostavimo te stvari za sobom i da nastavimo naše prijateljstvo", kazao je on.

Vlade Divac i Toni Kukoč praktično su zajedno odrasli u juniorskoj, pa seniorskoj reprezentaciji Jugoslavije. Ako bi se sabrali svi njihovi zajednički mjeseci na pripremama, sigurno bi se pretvorili u godine i godine zajedničkog boravka na planinama bivše Jugoslavije dok su osvajali zlata - počev od čuvenog Bormija i pobjede protiv Amerike, a zaključno sa 1991. godinom i Evropskim prvenstvom u Rimu. Godinu prije toga, Vlade Divac je otrgnuo hrvatsku zastavu jednom hrvatskom provokatoru u Argentini, a 1991. je Jure Zdovc napustio nacionalni tim zbog izbijanja rata u Sloveniji.

Gostujući u emisiji "Nedjeljom u dva" na Hrvatskoj radio-televiziji, Toni Kukoč je 2008. godine u razgovoru sa voditeljem Aleksandrom Stankovićem bio otvoreno upitan:

"Šta mislite o Vladi Divcu?"

"Mislim da je dobra, pozitivna osoba", odgovorio je Kukoč.

"Sa vama se ne bi složilo 80 odsto ljudi", odgovorio mu je voditelj Aleksandar Stanković.

"Znam, radi se o bacanju hrvatske zastave na Svjetskom prvenstvu u Argentini. Iskreno ću vam reći, tamo kad smo došli, godinu i po poslije je počeo rat. Imali smo koliko, 21 godinu, bili smo djeca koja nisu razmišljala o tome šta bi se moglo desiti. Nama je život bio košarka i pet mjeseci smo bili na pripremama, posljednjih mesec dana proveli smo u Americi i već smo tamo upozoreni da bi moglo da bude struja sa hrvatske i srpske struje i da nastojimo da ne reagujemo. To je bila njegova reakcija, ali vjerujem da je on dobra osoba. Sad kad sam bio u njegovom oproštaju, otišao sam tamo kao Hrvat, nisam imao problema. Predstavilo se ovde da on hoće da bude predsjednik Srbije. Mogu da kažem da je on bio predsjednik, da možda ni rata ne bi bilo", dodao je Kukoč.

"Uostalom, Divac je izjavio da bi bacio i da je bila srpska zastava", podsjetio je legendarni hrvatski košarkaš, član šampionske generacije Čikago Bulsa.

"Da li vam smeta što je slavio koševe sa tri prsta? Neke je i saigrače nagovarao da pozdravljaju sa tri prsta", insistirao je voditelj Aleksandar Stanković. "Svako svoju stranu gleda i vjerovatno ne može on da oći u Srbiju i da priča da nije Srbin. Treba i on svoju glavu da pazi"

Da li su Kukoč i Divac prijatelji ili poznanici? "Poznanik sam. Nismo se čuli u vrijeme NBA karijera zbog rata, ali ovaj poziv na njegov oproštaj od košarke vidio sam kao respekt prema tim našim utakmicama, koje smo igrali i protiv jedan drugog i zajedno, da ima veze sa politikom ne bih otišao"

"Mi smo u vrijeme Argentine bili djeca koja su igrala za reprezentaciju Jugoslavije. Niko od nas nije imao ni ideju o tome šta se sprema. Dogodine se igralo prvenstvo u Rimu, u polufinalu smo sa Francuzima, telefon zvoni Zdovcu u četiri sata, pred utakmicu. Pitao sam ga 'Ko te zove?', rekao mi je 'Zvali su me iz Slovenije da nas je Srbija napala i da moram da idem kući'.

Smetalo je Kukoču i to što HRT nije prenosio njegove Čikago Bulse, a smetala su mu i pitanja kada je došao na oproštaj Divca. "Bila su dva pitanja, prvo 'Šta radite u Beogradu', a drugo 'Zašto Rađa nije došao?' Prvi odgovor je bio da sam došao na oproštaj Divca, a drugo da će morati da pitaju Rađu, imao je nekih problema sa ženom, pa nije mogao"

JAGNJETINA U KNINU - KUKOČEVA IDEJA, ALI NIJE BIO TAMO

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Govorio je Toni Kukoč i o pozivu predsjednika Franja Tuđmana košarkašima da zajedno sa njim pojedu jagnjetinu u Kninu. 1995. godine, poslije pada tog do tada većinski srpskog grada u akciji Oluja. Kukoč je taj odlazak osmislio, ali nije bio na kninskoj tvrđavi zajedno sa saigračima Stojanom Vrankovićem i Dinom Rađom. "To je bila moja ideja, priča je počela poslije jedne utakmice, kada je predsjednik ušao sa ostatkom svoje pratnje i bila je priča da bi bilo lijepo da se na Olimpijskim igrama 1992. godine igra finale sa Amerikancima, Olimpijske igre su, košarka je, Drim tim je bio tu, najgledaniji sport na Olimpijskim igrama. I ja sam ga pitao 'Ako igramo finale, da li se možemo naći u Kninu na jagnjetini?'. Rekao je 'Može'".

Da li je bio nepodovan pa zato nije išao u Knin? "Ispalo je ono što je ispalo, sedam dana nakon toga sam sa suprugom i prijateljem i njegovom suprugom otišao u Knin sa autom. Izgleda da nisu imali moj broj telefona. Da li me je Rađa krivio? Možda mrvicu, ali ne, jer nije bio on koji poziva. Bili smo kod njega na vikendici, i on je otišao, rekao je da ga zovu. Vidjeli smo poslije na TV-u izvještaj iz Knina i to je bio to. Ali, ne mogu Dina da krivim. Nepodoban sam bio zbog HDZ-a, napravljena je lista podrške HDZ-u na izborima i bez pitanja je moje ime stavljeno na listu. Ne znam koliko mogu da budem nepristojan, rekao sam 'Jebem ga ko me god stavio na listu', ne zato što sam protiv HDZ-a, već nazovi me i pitaj me da li hoću da budem na listi, objasni mi šta HDZ predstavlja, daje, nudi... Ma, i onda bih tražio da bude godinu dana da vidim da li bih pristao. Radije bih sačekao da ne budem na toj listi".