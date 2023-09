OTKRIVENO: Ovako je Beograd pred rat skandirao Toniju Kukoču! Oglasio se legendarni trener - ko je sve zakuvao!

Toni Kukoč je unikat, a koliko je poseban govori i to što mu je kompletan "Pionir" skandirao ime te 1991. godine!

"Naravno da mi je bilo drago zbog toga. Razbijamo najvećeg rivala u finalu, u njihovoj dvorani, a 10.000 njihovih navijača nam odaje priznanje. Pretpostavljam da su sve to bili ljudi koji ni sami nisu mogli da vjeruju da nas čeka ludilo, nego su samo uživali u mojoj košarci i košarci koju je tada Jugoplastika igrala", rekao je Toni Kukoč za hrvatski "Indeks" kada se prisjećao utakmice finala prvenstva Jugoslavije 1991. godine.

Tada je Jugoplastika kao dvostruki prvak Evrope, kasnije će postati i trostruki, došla u Beograd i pobijedila narednog prvaka Starog kontinenta Partizan usred "Pionira". Beogradska publika, oduševljena Kukočem nije štedjela aplauze! A sada smo dobili odgovor i na pitanje ko je to sve "zakuvao"!

Bio je to legendarni Željko Pavličević! Sada 72-godišnji hrvatski košarkaški trener, ovaj stručnjak je velikan sa biografijom kakvu niko nema. Prvo je 1986. godine Cibonu sa Draženom Petrovićem vodio do titule prvaka Evrope, a onda je 1991. nakon odlaska Bože Maljkovića preuzeo Jugoplastiku i Tonija Kukoča i Dina Rađu vodio do još jedne titule prvaka Evrope. Kasnije je vodio Baskoniju i Panatinaikos, a i sada pamti Kukoča kao unikata.

"Toni je, biću sada do kraja iskren, moj ljubimac među igračima. Imao sam neobičnu sreću, povlasticu trenirati čak četiri člana Kuće slavnih. Pokojne nažalost, Krešu Ćosića i Dražena Petrovića, zatim Tonija i Nikosa Galisa. Od svih njih, Toni je bio... kako bih rekao, a da ne shvatite doslovno, “najnormalniji”", rekao je Pavličević za hrvatske medije.

A onda se prishetio kultne utakmice koju je Jugoplastika, tada pod imenom POP 84, igrala sa Partizanom u finalu prvenstva Jugoslavije. Od tada mladog i talentovanog tima Partizana Splićani su bili mnogo bolji i pet minuta prije kraja meča sve je bilo gotovo! Tada je Pavličević namjerno izvadio Kukoča iz igre!

"To sam uradio svjesno, namjerno kako bi publika mogla da ga nagradi pljeskom jer pobjeda je već bila osigurana. I zaista, cijela je dvorana ustala na noge i dugačkim ga aplauzom pozdravila", prisjetio se on.