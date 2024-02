Pešić mora danas da "precrta" trojicu: Srbija iz Beograda polijeće ka Eurobasketu, čeka je puna hala

Svetislav Pešić će danas morati da "skloni" trojicu igrača iz tima za meč sa Finskom u hali "Aleksandar Nikolić".

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaška reprezentacija Srbije počinje danas kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2025. godine i u hali "Aleksandar Nikolić" će od 20 časova dočekati Finsku. U redovima aktuelnog vicešampiona svijeta neće biti većine igrača koji su u Manili odveli "orlove" do srebrne medalje, ali nema sumnje da su "orlovi" ipak favoriti, posebno jer se očekuje da će Pešićev tim imati više nego lijepu podršku večeras. Prema informacija od jutros, svega nekoliko stotina ulaznica je još u prodaji.

U ovom kvalifikacionom prozoru Srbiju će tako predstavljati sljedeći igrači: Aleksa Avramović, Aleksa Radanov, Aleksa Uskoković, Balša Koprivica, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Dušan Beslać, Dušan Ristić, Luka Mitrović, Marko Gudurić, Nikola Đurišić, Ognjen Dobrić, Ognjen Jaramaz, Uroš Trifunović i Filip Petrušev.

Ostaje još samo da se vidi kojih 12 će Pešić izabrati za meč sa Finskom, a to je selektor mogao da procijeni nakon nekoliko dana treninga ko je u kakvoj formi i fizičkom stanju stigao na pripreme. Ujedno, to može da se razlikuje od sastava za meč sa Gruzijom (26. februar) u gostima, dok vrijedi reći da se reprezentacija sve do Olimpijskih igara neće okupljati.

"Prvo, ovo je početak kvalifikacija. Ono na čemu mi moramo da insistiramo i da o tome vodimo računa je da igramo protiv Finske. Svi unutar tima, i igrači, nikoga ne potcijenjujemo. Svjesni smo naših mogućnosti, ali, istovremeno, nismo sami. Oko nas je mnogo šumova koji se prave, u smislu ko su ti Finci. A u prošlosti se zna da smo mi već prije nekoliko godina izgubili od Finske i da su oni u međuvremenu dobili i Sloveniju, kao i Hrvatsku, tako da je nekoliko zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, zemlje sa velikom košarkaškom tradicijom, gubilo od Finaca. Mi koji smo unutra to znamo... I mi se previše ne bavimo tim pričama, imamo ogroman respekt prema njima i tako ulazimo u utakmicu. Naravno, uvek je podrška publike važna. Navijači koji dolaze da podrže našu reprezentaciju treba da znaju da igramo protiv ekipe koja je timski izvanredna i da nam je njihova podrška veoma važna", rekao je Pešić na početku okupljanja u Beogradu.

Podsjetimo, sa Srbijom, Finskom i Gruzijom u grupi je još i Danska, a po tri najbolje ekipe iz svake grupe nastavljaju takmičenje. Prenos meča Srbija - Finska je od 20 časova na RTS, dok će MONDO pratiti meč iz minuta u minut.