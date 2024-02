Nije samo Dubai, nego i Abu Dabi! Evroligi stigla nova ponuda od 75 miliona, mnogima se neće dopasti

Abu Dabi je zainteresovan da se pored Dubaija na neki način uključi u Evroligu.

I dok se čini sasvim izvjesnim da ćemo od naredne sezone Dubai gledati u evropskoj košarci (još se vijeća da li prvo u Evrokupu ili odmah u Evroligi), sada se u cijelu priču uključuje i drugi grad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Španski portal "Encestando" objavio je informaciju da je Abu Dabi ponudio Evroligi čak 75 miliona evra kako bi ubuduće organizovao završnicu prestižnog evropskog košarkaškog takmičenja.

Abu Dabi želi da se svijetu pohvali modernom "Etihad arenom" i spreman je to dobro da plati, pa bi dali pomenutu sumu od 75 miliona evra samo kako bi se u toj dvorani igrao fajnal-for Evrolige. Novac koji ulažu, bio bi dovoljan da tri puta budu domaćini, počevši od 2025. godine.

U pitanju je više nego primamljiva ponuda na koju će teško u Evroligi ostati imuni, posebno ako se zna da je to veći novac nego što je turska aviokompanija plaćala da bude "naslovni sponzor" čitavog takmičenja. Ipak, biće i onih koji će se buniti, prvenstveno jer to znači da evropska košarka bježi od Evrope i da će se igrati u zemlji u kojoj košarka nije ni blizu tako popularna kao što je to slučaj u Italiji, Španiji, Turskoj, Srbiji...

U međuvremenu čeka se i konačna odluka i oko Dubaija koji bi prema novim informacijama mogao da dobije ugovor na sedam godina sa Evroligom, što će takođe lijepo platiti - navodno više od milion evra svakom od klubova vlasnika takmičenja. Ali, i dalje nisu svi rekli da na ovu ponudu.

