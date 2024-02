Brutalna kazna u Evroligi, ovo se ne pamti: Htio da podmetne uzorak, FIBA mu završila karijeru!

Teško da će se ikada više Pjerija Henri vraćati na košarkaški teren poslije ovakve odluke FIBA.

Zaključen je slučaj Pjerije Henrija, a izgleda i njegova karijera. Plejmejker Baskonije bio je suspendovan od januara iako nije bio pozitivan na doping testu. Ipak FIBA je otvorila istragu zbog, kako su naveli, "nedozvoljenog metoda", a sada je on zbog toga suspendovan na 48 mjeseci!

Prema pisanju stranih medija, "nedozvoljeni metod" je zapravo to što je Henri pokušao da podmetne nečiji tuđi uzorak kako bi izbjegao suspenziju. Malo je reći da mu to nije uspjelo... S obzirom da ima 31 godinu, kada mu istekne suspenzija od tačno četiri godine on će napuniti 35 godina. Teško je vjerovati da će čekati do tada i biti u formi kako bi se vratio da odigra sezonu ili dvije profesionalne košarke.

Ove sezone je od oktobra do januara u Evroligi imao soldine brojke pa je prosječno bilježio 9,9 poena, 2,8 skokova i uz to je imao 6,2 asistencije i 1,4 ukradene lopte po meču.

Bio je jedan od najboljih igrača Baskonije, a cijelu profesionalnu karijeru proveo je u Evropi. Nakon završenog univerziteta Šarlot počeo je sa profesionalnom košarkom u Gruziji, zatim je potpisao za Ulm u Njemačkoj, pa je igrao za Hapoel Elijat i Tofaš. U Uniksu je prvi put u karijeri zaigrao na najvišem nivou, a za Baskoniju je igrao i od 2019. do 2021. godine. Zatim je proveo godinu dana u Fenerbahčeu.

U karijeri ima titulu u Turskoj, kao i u Španiju, a bio je MVP Evrokupa 2019. Dva puta je bio najbolji kradljivac lopti u Evroligi, a za reprezentaciju Senegala je bio ključan za osvajanje bronze na Afrobasketu u Ruandi 2021. godine.

