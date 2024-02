"Dubai se dogovorio sa Evroligom!" Nebojša Čović: Plaćaju 2.000.000 za mjesto, ABA ligi daju novac!

Nebojša Čović je govorio o eventualnom ulasku kluba iz Dubaija u ABA ligu i Evroligu.

Predsjednik Crvene zvezde Meridianbet Nebojša Čović govorio je o brojnim pitanjima gostujući u podkastu "Kod Luke i Kuzme", a pored priče o budžetu, pojačanjima, Nikoli Topiću i Milošu Teodosiću on je otkrio i kakav plan ima Dubai kada je u pitanju evropska košarka.

Dubai je najavljivao takmičenje kako u Evroligi tako i u ABA ligi, a prvi čovjek crveno-bijelih je istakao kakve su uslove Arapi ponudili rukovodstvu ABA. Takođe je otkrio da će Dubai igrati Evropu naredne godine, ali ne u elitnom rangu.

"Dubai je definisao svoj budžet, dogovorio se sa Evroligom ili bolje rečeno predložio, da će u sezoni 2024/25 igrati Evrokup. ABA ligu igra, ali ne utiče na plasman, ne plasira se u Evroligu kroz ABA. Nudi 1.500.000 dolara ABA ligi, pokriva sve troškove transporta i smještaja", počeo je Čović.

Naglasio je da je Dubai spreman da plati Evroligi za mjesto u takmičenju, a da je ABA ligi ponudio trogodišnju saradnju. Da bi se sve to desilo klubovi moraju da se usaglase i usvoje takvo rješenje.

"Evroligi daje po 2.000.000 evra za vajld-kard. Za ABA ligu važi tri godine. Pravni timovi treba da sjednu, da izvrše reorganizaciju, preoblikovanje, da se to završi do početka nove sezone. Da ne bi bili javno trgovačko društvo, nego društvo sa ograničenom odgovornošću. To je prijedlog Zvezde i načelno su svi prihvatili, Partizan, Cedevita, Budućnost, Zvezda, javila se Cibona. Ali jedno je saglašavanje, drugo je implementacija. Neka procijene za sve", dodao je Čović.

Upitan je i koliko bi organizaciono to bilo izazovno, istakao je da je u Evroligi bilo i težih putovanja od Dubaija.

"Dubai što se tiče Beograda, mi imamo dobru vezu. Putuje se pet-šest sati, a koliko se putovalo u Kazanj? Drugo pričamo o tome da nije Evropa, ali šta je Makabi? Sa jedne strane imate komercijalni dio, a imate košarkaški dio. Mora da se napravi određena ravnoteža između košarkaškog i komercijalnog dijela", naglasio je on.

Takođe se osvrnuo na prihoda koji se ostvaruju kroz ABA ligu i otkrio da Crvena zvezda i Partizan od Evrolige ne dobijaju ništa kada je u pitanju novac od TV prava.

"Uz ovih 1.500.000 dolara, da li će biti više i slično to ćemo vidjeti, oni ljudi dovešće niz drugih sponzora. U ABA ligi smo novac nekada dobijali većinom od TV prava, sada su došli sponzori. Nekada je bilo većinom od TV prava, a sada je to negdje 50:50 TV prava i sponzori. U ABA ligi imamo ugovor zaključno sa sezonom 24/25, a sada su TV prava između 1.800.000 do 2.000.000 evra. Sada mi treba da idemo na mnogo veće ugovore. Mi u Evroligi ništa nemamo od TV prava, zahvaljujući nekim čudnim dogovorima. Ako je tačan podatak koji sam čuo da našem regionu pripada 8.000.000 evra, znači treba da podijelimo mi po 4.000.000. Ograđujem se, ako je tačno. Drugo, ni Zvezdi ni Partizanu bez obzira na plasman u ABA ligi nije garantovan plasman u Evroligi. Prošle godine je Partizan išao na vajldkard, kao i mi", završio je Čović.

